長慎醫院遭駭勒索已報案 中壢警不排除境外組織

桃園市中壢區長慎醫院日前接獲駭客勒索信件，院方除通報桃園市衛生局也完成報案。桃園市警局中壢分局表示，信件署名為國際駭客，不排除是境外組織所為，後續有待檢察官調查。

衛生福利部資訊處長李建璋今天稍早接受媒體聯訪表示，已密切處理，將進一步了解整體狀況，參照之前醫院駭客事件經驗，依照既有應變流程處理。

桃園市政府衛生局告訴中央社記者，14日接獲長慎醫院電話通知，醫院接到駭客勒索信件，衛生局立即指導醫院依衛福部「醫院面對勒索軟體攻擊的應變指南」進行通報與中斷院內外網路，醫院當日就完成通報並委託資訊系統廠商對所有主機掃描，4月15日至警局報案。

衛生局指出，目前醫院正重新安裝防毒軟體及醫療相關資訊系統中，也要求如確認有個資外流，院方要依醫院面對勒索軟體攻擊的應變指南進行通報。

中壢分局表示，普仁派出所於15日下午2時許獲報，醫院內的電腦系統遭駭客入侵，致使系統無法運作，且接收到駭客傳送的電子信件，要求給付贖金。普仁派出所已經依妨害電腦使用罪受理，目前正由專案小組偵辦中。對於記者詢問是否境外IP，警方說，信件署名為國際駭客，不排除是境外組織所為，後續有待檢察官持續調查。

記者下午實際嘗試透過網路掛號仍無法運行，後續致電醫院，總機人員表示，目前網路掛號系統仍在修復中，但民眾可以透過電話及親赴現場的方式掛號看診。