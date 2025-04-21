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遭駭客攻擊、個資外洩！中壢長慎醫院電腦系統停擺多天 院方回應了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢長慎醫院8萬多人病歷資料外洩損失慘重，該院電腦系統尚未恢復，仍靠人工作業。記者曾增勳／攝影
中壢長慎醫院8萬多人病歷資料外洩損失慘重，該院電腦系統尚未恢復，仍靠人工作業。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢區長慎醫院傳出遭駭客攻擊，爆出8萬多人病歷資料外洩事件損失慘重，該院自本月16日公告網路掛號、醫師開處方功能停擺至今，系統尚未恢復正常，院方今天下午表示，資料已交給衛生單位調查，電腦系統部分恢復，目前仍靠人工作業，將在電腦恢復後逐一通知病患退費，不會影響病患權益。

中壢警方表示，警方本月15日接獲長慎醫院報案，指該院電腦系統遭駭客攻擊，資料外洩，提出妨礙電腦使用告訴調查，警方受理報案處理中。

長慎醫院為新竹縣竹東安慎醫院體系，自2014年10月在中壢後站成立至今11年，為慢性病專科醫，衛福部公布次遭駭客攻擊，該院8萬多病人個資外洩事件，長慎醫院本月16日公告人工掛號、醫師手寫處方至今。

院方人士表示，上周發生電腦系統故障個資外洩事件，也通報衛生局、健保局和衛福部，資料也都交上去，政府也幫不上什麼忙，院方靠自己處理防火牆，政府去查，「那個資包括一些處置病人傷口問題，沒那麼嚴重」，內部正在掃完毒才能執行線上醫療行為，今天已修復部分電腦系統，可進行醫療作業，還沒全部恢復正常。

上周突發電腦系統問題，因為電腦查不到醫療資料，院方因此改成人工作業，現在電腦系統尚未恢復，所以病人沒辦法退費，院方等電腦陸續恢復會逐一通知病人退費，不會影響病人權利。

該院今天仍有病患陸續前往掛號看診，仍採人工作業，一名劉姓女病患說，院方說是電腦壞掉，至今天還是人工掛號，電腦還沒好，她每天拿健保卡到醫院看診或做復健，院方會收據，是會擔心個資外洩，換醫院也不方便，也無可奈何。

一名男病患也說，他16日到醫院看診開慢性處方，醫院說電腦系統壞掉無法拿處方箋，今天問醫院說可以來拿處方箋才過來，聽到個資被外洩，是會擔心也沒辦法。

中壢長慎醫院8萬多人病歷資料外洩損失慘重，該院電腦系統尚未恢復，仍靠人工作業。記者曾增勳／攝影
中壢長慎醫院8萬多人病歷資料外洩損失慘重，該院電腦系統尚未恢復，仍靠人工作業。記者曾增勳／攝影

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