2025新北市紀錄片獎 13部優選影片獲35萬元拍攝基金

【新北市訊】2025新北市紀錄片獎優選作品今（19）日揭曉，日前已先進行為期三天的公開提案會，邀請28組入圍團隊現場提案，並與評審團交叉答詢，共同角逐12部新北市紀錄片獎優選與1部齊柏林環境紀錄獎名額。優選影片將分別獲得新臺幣35萬元拍攝基金，版權完全屬於創作者所有，頒獎典禮預計於10月下旬舉行，屆時將公布前三名及評審團特別獎。

新北市副市長朱惕之出席2025新北市紀錄片獎優選名單發布會。 圖／新北市政府新聞局

新北市副市長朱惕之出席優選影片發布會時表示，「新北市紀錄片獎」是臺灣紀錄片界的重要獎項，市府多年來持續深耕努力，陪伴紀錄片工作者共同成長茁壯，獎項迄今已協助134位導演完成146部紀實短片，並有多部優選作品延伸出的紀錄長片，於國內外獲得許多獎項肯定。朱副市長感謝所有參賽團隊、評審與影視工作者們，讓「新北市紀錄片獎」一路成長並邁向第15年，市府會持續結合多方資源，規劃多元的系列活動與影展，展現新北紀錄片創作豐碩成果，讓更多人看見城市故事與影像力量。

新北市副市長朱惕之、新聞局長李利貞、看見．齊柏林基金會董事齊廷洹、公開提案評審團與優選影片創作團隊合影。 圖／新北市政府新聞局

新聞局長李利貞表示，10月下旬的「2025新北市紀錄片獎」頒獎典禮將公布前三名，及今年新增的「評審團特別獎」，前三名及評審團特別獎得獎者可再分別獲得新臺幣10萬、8萬、6萬及3萬元獎金。此外，今年適逢新北市紀錄片獎15周年，新聞局規劃辦理系列活動，即將在5月份隨著「新北天際影展」再度啟航，邀請市民朋友一同參與，持續以影像紀錄城市，陪伴新北走向下一個精彩的15年。

齊柏林基金會董事齊廷洹頒發「齊柏林環境紀錄獎」優選作品。 圖／新北市政府新聞局

新聞局表示，新北市政府於4月17至19日連續舉辦三天的新北市紀錄片獎公開提案會，邀請多位業界專業人士、金獎入圍、獲獎的影像工作者擔任評審，包含導演洪淳修、許哲嘉、曾文珍、黃嘉俊、蕭菊貞、剪輯指導雷震卿及製作人韓欣欣等，讓入圍團隊在緊張氛圍與評審專業提問中，爬梳創作脈絡及故事架構，並給予不同的思考方向與建議，讓作品後續製作能有更寬廣的視野。

今年度優選作品預計於9月完成製作，10月下旬舉行首映，新聞局也會在製作期間辦理監製工作坊，由專業人士提供指導與製作建議。同時，鼓勵優選團隊在完成短片作品後，持續投入創作發展，積極參與國內外提案會及影展，爭取更多拍攝資源與國際曝光機會，讓新北紀錄片作品走得更遠、被更多人看見。

更多新北市紀錄片系列活動訊息，請上新北市紀錄片系列活動主題網站，或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

資料詳洽：

新聞局新聞行政科 林雅智科長2960-3456轉6100

新聞局新聞行政科 周宜璇科員2960-3456轉6102

▶▶新北市紀錄片獎 優選名單

王樂行、馬曼容《拍下你在囚室裏比V》

李亦軒、陳嘉珮《不完美告別》

李芷崡《助產之聲》

巫致潔《浮巢》

吳培恩《校正回歸》

陳宏一、方柏人《她的家》

陳蔚慈《小學校》

莫坤菱、黃惠偵、蔡倩怡《若無其事》

黃家豪《選擇》

傅逸佳《遠雷與晚霞》

楊仁《今生再會》

廖敬堯、徐蘊康《房子》

▶▶ 齊柏林環境紀錄獎 優選名單

徐仲彥《讓蜜蜂回家》

◍名單依姓氏與筆畫排列