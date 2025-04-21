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搭高鐵「苗栗-台北只要30元」她激推1方法：好用又優惠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部主秘沈慧虹昨在臉書發文表示，不論是高鐵或台鐵，她都有下載官方App並累積會員點數，這次她搭高鐵從苗栗到台北，用點數折抵後「只花30元」。聯合報系資料照
交通部主秘沈慧虹昨在臉書發文表示，不論是高鐵或台鐵，她都有下載官方App並累積會員點數，這次她搭高鐵從苗栗到台北，用點數折抵後「只花30元」。聯合報系資料照

台灣高鐵近年運量及營收不斷提升，今年截至2月日均已達22.4萬人次，交通部主秘沈慧虹昨在臉書發文表示，不論是高鐵或台鐵，她都有下載官方App並累積會員點數，這次她搭高鐵從苗栗到台北，用點數折抵後「只花30元」。

沈慧虹指出，台鐵車票時，她都透過「台鐵e訂通」App購票，而高鐵車票則是從「T-EX行動購票」App，因為加入會員購票可累積點數。

她分享，這次她使用台鐵點數103點，折抵51元，台北到新竹自強號177元，只要付126元；而高鐵從苗栗到台北，2000點折抵400元，她只花30元，真的是好用又優惠。

不少民眾都有共鳴表示，「我也超愛用這兩個App」、「希望台鐵會員點數可以兌換台鐵便當」、真希望區間車也能集點，我家是小站，只有區間車會停，到大站換對號列車時間上反而更久，常常來回台北但都無法累積里程」。

根據台鐵會員點數累積辦法，一般民眾需先下載台鐵官方App並申請會員，於App上購買對號列車車票、網路訂購台鐵便當及台鐵商品，且單一品項實付金額達50元（含）以上，即可累積點數，每50元換算點數1點。

會員於每1點數累積周期，自會員生效日首日起算2年所累積的點數，需於周期結束前使用完畢，舉例來說，某甲會員資格於2025年4月1日生效，點數累積周期為2025年4月1日至2027年3月31日止，若未使用將會自動歸零重新計算，無法展延使用、折算現金或給予其他給付。

高鐵部分，下載官方App並申請會員，透過App購票每20元累積1點，也可將銀行、超商、電信、Line等紅利點數，轉乘高鐵會員TGo點數。

若要使用點數折抵車票，可透過「高鐵網路訂票」、「T-EX App」、「便利商店購票」等通路，並以500點折100元、1000點折200元、2000點折400元、4000點折800元等4種方案來折抵。

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