吳茂成推流域學習 植樹、守護河川讓環保變顯學

台南社大台江分校執行長吳茂成廿多年來推動流域學習、環境治理，引領國中小學生植樹、守護河川、愛家鄉、愛土地，多所學校也以環境教案分獲全國教學卓越金質獎及閱讀磐石獎；已蔚為挑戰風氣的山海圳國家綠道，也成為台灣聖山之路，更是許多學生壯行之旅。

吳茂成原是媒體人，在報社當編輯，所住的大樓居民因重視環境守護，率先做資源回收也養蝴蝶，透過友善環境，愛護大地。受此感染，兒子就讀海佃國小後，校前就是嘉南大圳，2005年發起成立小小台江讀書會，親師生一起守護河川，每年親師生從學校門口沿著大圳騎單車道烏山頭水庫，在公私協力合作下，發展出山海圳國家綠道，以及台江流域學習，安南區國中小加入守護河川與環境的行列。

2007年台江分校成立，吳茂成推動大廟興學，讓社區的廟宇就是學習的場所，鼓勵公民學習，並讓一村一廟有樂團，去年台江建庄兩百年，也用音樂呈現；並推動台江十六寮文化路徑、親師生寫族譜，以及挑戰從阿里山塔塔加到山海圳國家綠道的聖山之路學習，今年帶領師生規畫環村綠道，讓孩子有安全上學之路。

台江流域學習引領孩子探查、守護環境，發現問題並解決問題，也因學校的參與，各自發展出校本課程，其中安南、和順國中，以及安佃、海東、和順國小都以守護環境為課程拿下教學卓越金質獎。如海東國小為守護暗禪，結合機器人當守護神。

「流域學習的特色是素養、潛能發揮，以及關心社會」，吳茂成說，有家長這麼分享，兒子小時害羞，不敢上台，一上台就哭哭啼啼，為此參加小小台江讀書會，現在上台已是侃侃而談，從寫作、調查到簡報都能順利完成，同學遇到分組報告，都搶著和他兒子同台。水利署長賴建信最近貼來與曾是小小台江讀書會成員，現就讀台大的學生合影，誇稱小台江將成有為青年。

吳茂成說，推動過程雖然辛苦，但學校拿獎、孩子受稱許，都是最佳的動力；台江本土教育的成果，不是流域學習的功勞，是學校的努力所成就，自己只是協助者，這個道理就如「你一滴、我一滴，匯流後回歸土地，供給孩子養分。」面對老齡化社會，未來的目標是希望更多人加入公民學習。