香港孝親之旅全攻略！優惠方案助攻 3天機加酒8888元起

想帶父母出國玩，又擔心跟團急匆匆、自由行眉角多，此刻，有點近又不太近的香港，是最佳選擇。為迎接母親節感恩月的到來，香港旅遊發展局推出「孝親333」核心口訣，包含「三大理由不可擋」、「三天兩夜剛剛好」與「三大亮點閃到爆」，一次提供香港自由行的全攻略。旅遊業者同步推出多種優惠行程，3天2夜自由行未稅8,888元起。

香港旅遊發展局台灣辦事處處長徐維妮指出，2024年台灣訪港旅客達124萬人次，是第二大客源市場，今年1到2月訪港人次也較去年同期成長33%，顯見香港仍是台灣旅客的熱選之一。而且台港航班多、90分鐘即可抵達，吃、喝、玩、買體驗豐富，加上3天2夜就有滿滿的出國度假感，旅行輕鬆，和父母獨處時間也恰到好處。

●孝親之旅全攻略

不少父母也喜歡拍照打卡，隨時記錄炫耀子女的孝心。此時，經典景點像星光大道、維港夜景和太平山頂，輕鬆就能拍出絕美港式大片。而搭乘敞篷大巴士是欣賞香港夜色是最省力的方式、參觀杜莎夫人蠟像館能滿足爸媽和大明星合照的粉絲心情，還可在香港故宮文化博物館「紫禁一日─清代宮廷生活與藝術」展覽裡體驗陸劇裡的宮中生活。另也推薦安排一次頂級又精緻的美食，例如知名的半島酒店英式下午茶，或是米其林三星的唐閣，去年甫開幕的麥卡倫威士忌旗艦零售店和體驗空間。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

帶父母遊香港，還能兼顧養生。想遠離煩囂，推薦蒲台島或大澳漁村，要食補、海味街絕對是不可錯過的行程之一。香港在地的涼茶文化及糖水也很值得體驗。養生之餘，還可安排具有在地特色的體驗，像是鵝頸橋打小人、參加麻雀館深度遊、體驗賽馬場氛圍與現場娛樂表演等。

香港是美食天堂，當然也要帶爸媽來體驗他們年輕時耳熟能詳的餐廳，包括鏞記炭燒燒鵝的美味、陸羽茶室的經典港點與養生煲湯、太平館回味懷舊港式西餐。住宿方面推薦香港半島酒店、曾在2023年拿下「亞洲最佳酒店」的香港瑰麗酒店，或是2024年全新開幕的灣仔星級酒店─合和酒店，

至於購物推薦，經典的黃道益活絡油、陳意齋燕窩糕、么鳳陳皮梅、余均益辣椒醬、九龍醬園古法醬油等，都是絕好伴手禮。

●優惠套裝總整理

自由行： 易飛網3天機加酒自由行二人一室住旺角帝盛酒店，含香港故宮文化博物館及當代視覺文化博物館M+門票，每人8,888元起（未稅）。 吉帝旅遊3天機加酒自由行二人一室住華美達華麗酒店，含單程山頂纜車、杜莎夫人蠟像館門票，以及昂坪來回纜車票，每人8,888元起（未稅）。 東南旅遊3天團體行程二人一室住悅品酒店，含昂坪纜車來回、天壇大佛、大澳漁村、小艇遊、大澳文物酒店及中環、尖沙咀漫遊，每人19,900元起（含稅）。 五福旅遊3天機加酒自由行四人一室住富薈尚乘上環酒店，含灣仔文化藝術半日遊，含麻雀館深度遊，再漫遊北帝廟、藍屋群、鵝頸街市，每人9,188元起（未稅）。 可樂旅遊3天機加酒自由行二人一室住灣仔帝盛酒店，含賽馬會馬場入場票、珍妮曲奇小熊餅乾及茶餐廳餐券，每人8,888元起（未稅）。 泰元旅行社3天機加酒自由行二人一室住香港半島酒店，含每日自助早餐、價值港幣1,010的半島酒店下午茶雙人組，每人26,900元起（含稅）。 泰元旅行社3天機加酒自由行二人一室住香港瑰麗酒店，含每日自助早餐並升等海景套房，每人25,900元起（含稅）。 團體遊： 東南旅遊3天團體行程二人一室住合和酒店，安排香港老字號鏞記燒鵝、米其林三星法國菜餐廳AMBER、必比登推介大圍小館、懷舊港式飲茶蓮香樓，一次吃遍港式經典，每人38,800元起（含稅）。 雄獅旅遊3天團體行程二人一室住麗思卡爾頓酒店，安排米其林三星中餐廳唐閣、米其林二星創意中菜Bo Innovation、酒店行政酒廊英式下午茶，並邀請到香港旅遊達人導覽，深度走讀香港九龍尖沙咀、油麻地，並包場大安茶氷廳，體驗茶餐廳文化，為爸媽打造極致饗宴之旅，每人53,888元起（含稅）。 包車行程： 可樂旅遊3天機加酒自由行二人一室住TUVE酒店，含專屬私人7人座包車8小時，，每人16,988元起（未稅）。 五福旅遊3天機加酒自由行二人一室住灣仔帝盛酒店，含5小時的香港計程車包車遊，每人8,988元起（未稅）。

在杜莎夫人蠟像館與劉德華零距離合照，滿足父母打卡明星夢。圖/港旅局提供

港味十足的麻雀館深度遊，讓父母在行程中「打出回憶、碰出感情」。圖/港旅局提供

走進中環麥卡倫旗艦體驗店，與父母一同品味頂級威士忌，打卡紀錄這場講究品味的孝親旅程。圖/港旅局提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】