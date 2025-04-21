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中壢長慎醫院遭駭8萬個資疑外洩 桃園衛生局：立即啟動應變措施

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園長慎醫院日前傳出有8萬多人病歷資料外洩，衛福部已在密切處理。圖／取自長慎醫院官網
桃園長慎醫院日前傳出有8萬多人病歷資料外洩，衛福部已在密切處理。圖／取自長慎醫院官網

桃園市中壢區長慎醫院傳出上周遭駭客攻擊，8萬多人病歷資料恐外洩。桃園市衛生局表示，醫院當天收到駭客勒索信件後，即依應變指南通報並中斷院內外網路，目前該院也正重新安裝防毒軟體及醫療相關資訊系統。

長慎醫院是中壢地區大型醫院，前身為新竹安慎診所體系，主要針對需長期復健照護的年長者，提供完善的糖尿病、洗腎等專業醫療照護，預計可照顧一萬名慢性病老年患者。據悉，該院上周遭攻擊，導致網路掛號、初診、醫師開處方等功能一度停擺。

桃園市衛生局今說明，14日有接獲長慎醫院電話通知，該院表示接獲駭客勒索信件，衛生局立即指導該院依衛福部「醫院面對勒索軟體攻擊的應變指南」通報與中斷院內外網路，該院於當日完成通報並委託資訊系統廠商對所有主機掃描，15日至警局報案。

衛生局表示，目前該院正重新安裝防毒軟體及醫療相關資訊系統中，衛生局也要求，如有確認有個資外流，院方要依應變指南向衛生局通報。

衛福部今也證實為駭客攻擊，已接獲通報，初步評估和之前馬偕醫院和彰化基督教醫院一樣，會照既定流程處理。

網路 衛生局 駭客

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