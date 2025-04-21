獎勵金算不算工資？ 苗博雅：若訴訟 聯醫恐付加班費

人才難尋，資方以薪資留才。不過，北市議員苗博雅發現，台北聯合醫院的約用住院醫師薪資結構、獎勵金有異，進而影響加班費用，若未來遭提訴訟，恐被追討相關費用。聯合醫院回應，薪資結構符合法規，獎勵金非工資，但後續會檢討相關制度。

苗博雅表示，聯合醫院約用住院醫師適用勞基法，實際的薪資為本薪、職級加給、生活津貼，以及獎勵金而成；這又牽涉到加班費的公式計算。然而，聯醫每個月發放學習獎勵金給約用住院醫生，這筆費用卻沒有列在獎勵金當中。

苗博雅說，只要是經常性給予就是工資，雖然聯醫強調學習獎勵金的發放，是從不同的科目去調動，但是依照勞基法，只要是經常性給予，就屬於工資的一環，並不會因為雇主以不同名目，就不算在其中，就連最高法院也曾針對客運業者做出類似判決。

苗博雅說，但在聯醫的工作簽約上，沒有寫到獎勵金的存在，不過招募的文宣，薪資卻寫11萬元包含獎勵金裡面，但實際本薪只有5萬元。未來若有住院醫師離職要追討相關加班費，院方很有可能有敗訴風險，呼籲盡速與工會討論。

聯合醫院表示，約用住院醫師的薪資結構符合法規，由於住院醫師處於醫師養成關鍵階段，需兼顧臨床訓練與服務，為鼓勵其持續學習與投入醫療照護實務，因此院方會在年度醫療基金收支總淨餘數內，提撥獎勵金以資勉勵，依法盈餘所發獎勵金不屬勞基法的工資範疇。

聯醫強調，後續將持續檢視相關人事制度與契約規範，參酌中央主管機關及其他醫療院所的實務作法，適時研議調整並精進管理措施，期建構完善、合法且友善的工作環境，使全體勞動者皆能獲得合理的待遇與權益保障。

聯醫表示，至於招募文宣的部分，將會調整，並於簽約時明確告知薪資結構。