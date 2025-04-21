雄獅響應地球日發起一日蔬食 號召5千人參加

雄獅集團響應4月22日世界地球日，發起「一日蔬食」活動，號召集團旗下公司及產業鏈夥伴約5000人參加。

雄獅集團今天發布新聞稿表示，4月22日是世界地球日，除號召全體員工外，豐趣科技、薰衣草森林、AsiaYo、台灣樂活永續協會等產業鏈夥伴也共襄盛舉，共約5000人參與「一日蔬食」行動，倡導以日常飲食實踐減碳生活，預計可減少約39.4公噸碳排量。

雄獅集團指出，活動當天邀大家準備蔬食午餐，更攜手集團旗下餐飲品牌欣食旅「gonna共樂遊」，推出特製蔬食料理羽衣甘藍沙拉提供選購。

另外，為鼓勵消費者一同感受蔬食美味，凡於4月22日至5月31日期間，至gonnaEAT各門市及gonnaPLUS松菸店，點用蔬食餐點參加集點活動，即有機會獲得免費年度營養碗沙拉、雙人套餐及鳴日號行程。

雄獅集團引用牛津大學研究指出，肉食主義者一天吃蔬食，可減少7.88公斤碳排放；加上近年環保與健康意識抬頭，低碳飲食文化逐漸蔚為風潮，低碳飲食為在食物整個生命週期中，盡量排放最少的溫室氣體，包括選擇在地、當季食材，以實物原型入菜等，餐飲業也不斷研發更精緻美味的低碳料理。

雄獅旅遊董事總經理暨永續長黃信川表示，作為深耕旅遊與生活產業的企業，雄獅持續以實際行動落實ESG理念，並攜手產業鏈夥伴發揮規模影響力，從綠色旅遊、節能減碳到永續飲食，積極為地球盡一份心力。

黃信川表示，期望透過「一日蔬食」行動，提升大家對環境議題的認識，從「吃對一餐」開始，選擇對自身健康、環境友善的方式，邁向更永續的生活。