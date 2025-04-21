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水源區違規露營惹議 新北：金溪、茄冬潭已由中央處理

聯合報／ 記者張策江婉儀／新北即時報導
近年各地掀起一波露營熱，露營區的管理挑戰大。記者陳正興／攝影
近年各地掀起一波露營熱，露營區的管理挑戰大。記者陳正興／攝影

全台水源保護區違規露營亂象頻傳，例如位於坪林區的金溪露營區及茄冬潭營地，新北市觀光旅遊局表示，兩處露營場均座落於都市計畫區的台北水源保護區保安保護區，依都市計畫規定，並無露營場容許使用項目，市府並未接獲任何設立申請案。

本報近日關注露營區管理議題，針對金溪、茄冬潭兩處營地向觀旅局詢問處置情形。觀旅局指出，翡翠水庫周邊屬水源保護區，既有露營場由台北水源特定區管理分署就其水汙染進行專案列管與稽查。若涉及相關法令，將由分署移請相關機關辦理，並非無在取締或無法管理。

觀旅局強調，保安保護區的使用限制明確嚴格，雖無法核准相關行業設立，市府已與管理分署合作，陸續進行業者勸導與退場。目前該區域原列管業者42家，已降至16家仍有營業，後續也將持續進行宣導與輔導停業作業。新北市觀旅局表示，部分露營場如金溪與茄冬潭因座落都市計畫保安保護區，依規定不得申請設立，市府已配合中央列管與勸導。

近年各地掀起一波露營熱，露營區的管理挑戰大。記者陳正興／攝影
近年各地掀起一波露營熱，露營區的管理挑戰大。記者陳正興／攝影
近年各地掀起一波露營熱，露營區的管理挑戰大。記者陳正興／攝影
近年各地掀起一波露營熱，露營區的管理挑戰大。記者陳正興／攝影

保護區 露營區

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