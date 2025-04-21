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天氣回暖不會中風？醫師搖頭當心「4主因」：不喝水小心血栓

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師謝炳賢提醒即使天氣回暖，仍有中風風險。 示意圖／ingimage
醫師謝炳賢提醒即使天氣回暖，仍有中風風險。 示意圖／ingimage

天氣逐漸回暖，本週也將迎來今年最高溫，不過天氣變熱就不用擔心中風嗎？陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢搖頭，強調雖然溫度逐漸回升，但是現在早晚溫差劇烈，身體的調節機制容易失衡，還是存在中風風險！

謝炳賢在臉書「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文提醒大家，邁入四月，雖然偶爾還是要穿外套，但天氣越來越暖，許多人也對「中風」卸下了戒心。然而事情沒那麼簡單，有四主因仍可能會導致中風。

一、氣溫變化大血管難適應

台灣春季因為晝夜溫差大，不少人白天熱到想開冷氣，晚上卻冷到想穿毛衣。謝炳賢提醒，同樣當血管處於忽冷忽熱的狀態下，容易導致過度收縮、擴張，使血壓波動劇烈，增加中風風險。

二、脫水與血液濃稠度上升

謝炳賢指出天氣炎熱時，人體比平時更容易流失水分，如果沒有及時補水，會讓血液變得更加黏稠，嚴重可能變成血栓，導致缺血性中風。特別是高齡長輩與有心血管疾病的人，更容易受到影響。

三、血壓管理不當

謝炳賢提醒許多人發現氣溫回升後，就放鬆警惕，忽略監測血壓和規律服藥的重要性。事實上忘了高血壓仍然是中風的主要風險因素，即使氣溫變得再高再熱，也不能掉以輕心。

四、生活習慣影響

氣溫回暖，人們的戶外活動率提升，可能會攝取過多高鹽、高油食物或是飲酒過量，謝炳賢表示這些因素都可能造成血壓升高，進而增加中風的機率。

最後，提醒大家中風不分季節 ，全年都要注意。無論今天是什麼天氣，控制血壓、補充水分、健康飲食與良好的生活習慣，才是降低中風風險的關鍵！

中風 醫師

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