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環境部與台大簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
為因應氣候變遷挑戰，加速推動我國邁向淨零排放與永續發展目標，環境部下午與國立台灣大學簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄（MOU），由環境部部長彭啓明（前右三）與台灣大學校長陳文章（前左三）代表簽署。雙方將建立長期穩定的合作框架，推動氣候政策與技術研究、人才培育、氣候韌性建構等多元合作，共同為台灣打造兼顧減碳與調適的氣候行動藍圖。記者曾吉松／攝影
為因應氣候變遷挑戰，加速推動我國邁向淨零排放與永續發展目標，環境部下午與國立台灣大學簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄（MOU），由環境部部長彭啓明（前右三）與台灣大學校長陳文章（前左三）代表簽署。雙方將建立長期穩定的合作框架，推動氣候政策與技術研究、人才培育、氣候韌性建構等多元合作，共同為台灣打造兼顧減碳與調適的氣候行動藍圖。記者曾吉松／攝影

為因應氣候變遷挑戰，加速推動我國邁向淨零排放與永續發展目標，環境部下午與國立台灣大學簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄（MOU），由環境部部長彭啓明與台灣大學校長陳文章代表簽署。雙方將建立長期穩定的合作框架，推動氣候政策與技術研究、人才培育、氣候韌性建構等多元合作，共同為台灣打造兼顧減碳與調適的氣候行動藍圖。

環境部指出，本次合作重點包括三大面向：一、開設氣候行動、調適與永續發展相關課程，提供公職人員、產業從業者與綠領人才多元學習資源；二、共同推動溫室氣體減量與移除相關研究，涵蓋自然碳匯、碳捕捉利用與封存（CCUS）、MRV 機制建構等；三、整合雙方研究量能，研擬因應氣候變遷的調適策略，並透過論壇、研討會等形式促進知識交流與全民參與。

為因應氣候變遷挑戰，加速推動我國邁向淨零排放與永續發展目標，環境部下午與國立台灣大學簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄（MOU），由環境部部長彭啓明（右）與台灣大學校長陳文章（左）代表簽署。雙方將建立長期穩定的合作框架，推動氣候政策與技術研究、人才培育、氣候韌性建構等多元合作，共同為台灣打造兼顧減碳與調適的氣候行動藍圖。記者曾吉松／攝影
為因應氣候變遷挑戰，加速推動我國邁向淨零排放與永續發展目標，環境部下午與國立台灣大學簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄（MOU），由環境部部長彭啓明（右）與台灣大學校長陳文章（左）代表簽署。雙方將建立長期穩定的合作框架，推動氣候政策與技術研究、人才培育、氣候韌性建構等多元合作，共同為台灣打造兼顧減碳與調適的氣候行動藍圖。記者曾吉松／攝影

台灣大學 永續 環境部

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