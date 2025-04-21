長慎醫院遭駭 衛福部拚加速輔導落實資安指引

近期屢傳醫院遭駭，最新的受害者是桃園市中壢區長慎醫院，衛福部密切處理相關情況，未來將加速輔導各醫療機構與廠商落實既定資安措施與落實指引，強化整體防護能力。

衛生福利部今天舉辦負責任AI執行中心成果發表會，衛福部資訊處長李建璋接受媒體聯訪，被問到長慎醫院遭駭事件，他說，已密切處理，將進一步瞭解整體狀況，參照之前醫院駭客事件經驗，依照既有應變流程處理。

根據長慎醫院官網16日公布的訊息，因電腦系統異常，初診及現場暫停掛號，改為現場叫號，醫師則改為手寫處方。截至今天中午，院方仍無法恢復線上掛號，桃園市衛生局向院方了解狀況，院方回覆在開會處理中。

面對醫院遭駭頻傳，衛福部次長呂建德表示，資訊處第一時間已經提出多項指引，在營運應變方面有所準備，未來也會加速輔導相關廠商，盡快落實目前已擬定的資安指引，避免駭客攻擊事件。

李建璋說，隨著人工智慧AI在醫療領域蓬勃發展，從協助判讀影像到自動生成病歷，已有許多工程師、醫師投入其中，台灣AI醫療展現出高度技術創新與原創力。然而，醫院資安問題已成為常態性挑戰，尤其當醫院導入AI系統後，資安將成為更加關鍵的攻防焦點。

李建璋表示，當未來AI成為醫療決策與運作的核心，一旦系統遭駭或故障，可能導致醫院運作大亂。因此，在推動AI應用之前，醫院必須同步強化資安防護，全面提升資安等級，確保系統穩定與病患安全。

李建璋說，促進AI技術於醫療領域的負責任應用，衛福部去年9月28日啟動「負責任AI執行中心」補助計畫，致力推動AI技術在醫療體系中穩健落地，確保在安全與信賴基礎上，使AI真正成為臨床醫療應用的得力助手。

李建璋表示，過去半年已完成10家醫院認證制度建立、推動負責任AI標章初步規劃，朝向全生命週期管理邁進。智慧醫材的上市後監測制度同樣非常關鍵，隨著環境改變，當舊資料學習的產品不再準確，必須給予新資料再訓練。

李建璋說，未來將以制度化標章認證機制為核心，強化AI產品的審查、評估與信賴基礎，協助業界導入具透明度與安全性AI應用，作為引導業界導入的政策依據，為台灣醫療AI的永續發展奠定堅實基礎。

衛福部建立「負責任AI執行中心」、「臨床AI取證驗證中心」、「AI影響性研究中心」等三大醫療AI中心，召集人、台大醫院院長吳明賢認為，台灣發展醫療AI具備3大要素，分別為擁有優秀的工程師、世界級的醫師及健保大數據。

吳明賢說，AI即使在科學層面表現優異，但信賴度與責任度仍不可忽視，臨床應用需要足夠真實世界數據驗證，才能取得醫師與病患的信任。

「醫療產業是不容許錯誤的」，他表示，在面對醫療人力短缺的現況下，AI將成為協助病患照護與醫事人員培育的力量。衛福部負責任AI執行中心確保AI醫材在真實臨床環境的準確性與可靠性。這項機制有助於建立可信賴的醫療AI，如同藥品上市前必須經過完整試驗流程一樣。