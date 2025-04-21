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懶人包／失智症治療新曙光！ 5QA一次看懂兩款失智新藥

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
新一代阿茲海默症治療藥物迎來重大突破，然而兩款新藥目前都尚未納入健保給付。圖／本報資料照片
新一代阿茲海默症治療藥物迎來重大突破，然而兩款新藥目前都尚未納入健保給付。圖／本報資料照片

隨著台灣失智症人口突破30萬人，全球醫界引頸期盼的新一代阿茲海默症治療藥物終於迎來重大突破。繼美國與日本合作開發的「樂意保（LEQEMBI）」先在2月取得藥證後，美國禮來製藥的「欣智樂（KISUNLA）」隨後也在4月正式通過審核，象徵阿茲海默症治療正式邁入「單株抗體時代」。

聯合報整理5大ＱＡ，幫助讀者快速了解這兩款藥物的適應對象、使用方式、副作用與治療效果，一次看懂失智症新藥。

Ｑ1：失智症有藥可以使用？有哪些適應症？

Ａ：食藥署目前核准的兩款新藥「樂意保（LEQEMBI）」與「欣智樂（KISUNLA）」皆針對早期阿茲海默症型失智症，即輕度認知障礙或輕度阿茲海默症。

兩款藥品都是限於使用在，帶有載脂蛋白Eε4對位基因異型合子者（APOE ε4），或未帶有載脂蛋白Eε4基因者 (non-carrier)，若為雙帶因者則不建議使用。

Ｑ2：失智症新藥怎麼施打？使用方式與療效比較？

Ａ：「樂意保」每兩周靜脈注射一次，清除類澱粉後改為每月施打，可減緩病程約26%；「欣智樂」每月注射一次，類澱粉清除率約七成，可選擇停藥，病程減緩約35%。兩種藥品皆須在醫院施打，需自費做類澱粉PET掃描確認病理變化。

Ｑ3：失智症新藥副作用有哪些？需要注意什麼？

Ａ：兩款藥品都可能出現腦水腫（ARIA-E）、微出血（ARIA-H）等副作用，其中樂意保的藥物臨床試驗中，有26％反應輸注後，有輸注相關反應，如頭痛、發燒、寒顫、噁心等。

副作用與APOE ε4基因攜帶數量有關，雙帶因者風險較高，為降低風險，患者需在治療前接受基因檢測與影像確認，治療期間也需定期接受MRI監控，如副作用影響運動或認知功能，則需考慮停藥。

Ｑ4：失智症新藥的藥價多少？健保會給付嗎？

Ａ：目前兩款藥都尚未納入健保給付，國外的價格高昂，「樂意保」使用一年約要2.65萬美元（約新台幣85萬元）、「欣智樂」使用一年約3.2萬美元（約新台幣103萬元）。目前台灣臨床仍處審慎推動階段，使用須經醫師評估並自費使用。

Ｑ5：失智新藥的運作方式是什麼？未來可能還有哪些發展？

Ａ：這兩款藥屬單株抗體療法，目的是清除腦中累積的類澱粉蛋白，減緩神經退化。國際臨床數據顯示清除效果明確，但長期療效、最佳療程長度及停藥時機仍需更多研究。未來是否持續施打，將視病程變化及臨床指引調整。

基因 失智症 阿茲海默症

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