罕見肺癌有藥沒錢用？健保署長：對應藥物將儘速給付

確診為晚期肺癌，已令人難以接受，在得知自身竟罹患「肺癌中的罕見癌別」（EGFR exon第20位點突變），抗癌武器少之又少時，50多歲陳小姐一度深陷絕望泥淖。術後幾個月後復發，頻咳、呼吸困難，已做了最壞打算，所幸雙特異性單株抗體藥物問世，開啟了一線生機。

肺癌治療權威、國泰醫學中心胸腔內科顧問醫師蔡俊明教授表示，大部分的非小細胞肺癌帶有「表皮生長因子受體」（EGFR）基因，EGFR突變影響腫瘤分化、生長和轉移，至於EGFR突變點可能發生在exon第19、20、21位點，其中變位點exon第20占比極低，僅占4%，人數不多。

大部分肺癌患者在接受「次世代基因定序」（NGS）篩檢，釐清致癌基因，都能找到相對應的標靶藥物，但長久以來，EGFR exon 20變異的癌友卻宛如肺癌孤兒，對於第一代到第三代標靶藥物反應率極低，只能使用傳統化療，但預後不佳。

陳姓癌友為典型個案，術後僅能接受化療，病情曾一度好轉，但一段時間後，因為頻繁咳嗽、呼吸急促不順，導致難以入眠，呼吸困難。因缺乏有效藥物，對未來感到絕望，常想著「同樣是運氣不好，確診罹癌，但為何自己結果更不好」，身陷憂鬱情緒中。

雙特異性單株抗體問世後，合併化療，客觀反應率高達73%，遠高於傳統化療，讓EGFR exon 20變異的肺癌患者重拾生機。蔡俊明教授表示，臨床試驗結果證實，新藥合併化療，大幅延長疾病無惡化期，提高生活品質，讓原本深處於山窮水盡、瀕臨絕望的肺癌病友擁有希望。

蔡俊明教授說，雙特異性單株抗體屬於免疫療法，施打後，可有效刺激免疫活性，提高治療效果。以陳姓癌友為例，在第一個療程的第二週時，症狀獲得大幅緩解，不再咳嗽，幾週後回診檢查，肺部腫瘤明顯縮小。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，非常感謝健保署對病友心聲的積極回應。近一兩年來，不僅給付NGS檢測，還搭配多項抗癌藥物的給付，造福眾多癌友。尤其值得關注的是，最近一次的共擬會議已通過多項癌症新藥的健保給付，使得肺癌治療的藍圖得以完善並接軌國際，為病友帶來更多希望與生活品質的提升。

對此，健保署長石崇良表示，4月17日健保藥物共擬會通過免疫製劑給付，可用於治療肺癌、乳癌、大腸直腸癌3種癌別，其中就包括適用於EGFR exon 20插入突變肺癌的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌一線治療雙特異性單株抗體藥物。