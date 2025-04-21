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兒少精神求診增加 醫：應了解霸凌成因

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣兒童青少年精神醫學會21日公布「全台兒少心理健康大調查」，發現13到15歲兒少到兒心科求診比例增加。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台灣兒童青少年精神醫學會21日公布「全台兒少心理健康大調查」，發現13到15歲兒少到兒心科求診比例增加。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「兒少心理保護不足，政府要協助增加人力、強化家庭支持功能！」台灣兒童青少年精神醫學會21日公布「全台兒少心理健康大調查」，發現13到15歲兒少到兒心科求診比例增加，且網路霸凌背後常牽涉性資訊傳播、遊戲成癮等因素。兒科醫生呼籲增加給付、人力，以強化家庭教養兒少的功能。

兒少憂鬱與成人不同

台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾表示，56%受訪醫生指出，憂鬱症近三年來成為兒心科門診增加最多類型，近5成醫生也觀察到，13到15歲求診年齡層顯著增加，憂鬱、自傷與注意力問題都是主要就醫症狀。另外，兒少憂鬱症與成人表現狀況不同，常出現易怒、身體不適與拒學的狀況，容易被誤認為叛逆期。

「給付不合理、專業人力不足、缺乏整合系統，是兒童心理健康防護最大困境！」林健禾強調，看兒少不只看病，還要聯絡家長、學校，花費大量溝通與整理時間，自費諮詢1800元以上，但健保精神醫療給付並未相對調整，且校園心理專業人力不足，連教師、社工與心理師也需要背後更多力量支持。

網路使用要重質

台大精神醫學部主治醫生林煜軒指出，團隊針對台灣8千多位10到18歲的兒少進行研究，發現網路霸凌最會增加兒童自傷風險，但若以多變量評估後，性相關資訊外傳、網路遊戲成癮，還有現實生活遭受霸凌的影響就會大於網路霸凌，因此除了網路霸凌外，其他面向的風險也要多關注。

「需要關注兒少使用網路內容，而非使用時間！」林煜軒強調，工作加班背後會有很多原因，其實網路霸凌也是一樣，因此家長在管教小孩不要只有關心小孩使用時間太長，也要多了解兒少使用網路的內容。林健禾也說，兒少不會不願意求救，近年來主動就醫的比例有上升，但也需要家長、教師更多關注。

心理防治強化前端

台灣精神醫學會理事長王仁邦憂心說，除了醫師、教師以外，家長目前因為各種社會因素，包括雙薪家庭等，使得教養與支持功能減弱，希望政府協助家庭強化照顧功能；民進黨立委陳培瑜則說，總統賴清德宣布「全民心理健康韌性計畫」，6年將投入50億元，她建議投入更前端的中小學心理防治，才能建立更完善的防護體制。

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