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53歲男為偏頭痛所苦30年 醫用1針讓他感覺「真正的輕鬆」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經內科醫師林映藍說，若民眾長期為偏頭痛所困擾，應尋求專業醫師的診斷。圖／長安醫院提供
長安醫院神經內科醫師林映藍說，若民眾長期為偏頭痛所困擾，應尋求專業醫師的診斷。圖／長安醫院提供

1名53歲男性30年來飽受偏頭痛所苦，必需靠止痛藥度日，長期下來更引發藥物過度使用性頭痛，病情雪上加霜。為了減少止痛藥的依賴，醫師建議接受「大枕神經注射術」，治療後已連續10天沒吃止痛藥，他感謝醫師說：「這是我多年來第一次感受到真正的輕鬆」

長安醫院神經內科醫師林映藍說，患者就診時，主訴長期偏頭痛，且因為頻繁使用止痛藥，健康檢查發現腎功能變差，這讓他下定決心改變。經過詳細評估與檢查後，考量到他還合併藥物過度使用性頭痛，因此建議嘗試「大枕神經注射術」。

她說，「大枕神經注射術」是針對偏頭痛的一種非藥物療法。它透過注射後腦部的大枕神經，阻斷或減緩疼痛信號傳遞，來降低頭痛發作的頻率與強度。患者首次治療後即感受到顯著改善，目前定期回診追蹤，已成功將藥物用量降至最低，必要時再接受注射，以確保療效又避免過度治療。

林映藍說，偏頭痛成因複雜，研究顯示，針對神經相關疼痛採取阻斷治療，可帶來不錯的療效，但治療前需進行腦部檢查，以排除其他潛在疾病，並詳細詢問病史與藥物使用情況，確保治療方案適合個別患者。

她呼籲，若民眾長期為偏頭痛所困擾，應尋求專業醫師的診斷，找出最適合的治療方案，切勿自行服用過多止痛藥，否則恐陷入藥物過度使用性頭痛的惡性循環，得不償失。

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