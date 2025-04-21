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亞洲首創！衛福部負責任AI執行中心 推動安全透明制度

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部資訊處處長李建璋說，目前全台「負責任AI執行中心」推動成果，共10家醫院成為示範醫院，導入至少10項負責任AI落定應用，使用人次已達22萬9086次。記者沈能元／攝影
衛福部資訊處處長李建璋說，目前全台「負責任AI執行中心」推動成果，共10家醫院成為示範醫院，導入至少10項負責任AI落定應用，使用人次已達22萬9086次。記者沈能元／攝影

為促進人工智慧（AI）技術在醫療領域的負責任應用，衛福部去年9月28日啟動「負責任AI執行中心」補助計畫。衛福部次長呂建德說，台灣有非常強的健保系統及半導體，兩者互相結合，一定可以大大提升臨床醫療的準確度，目前除美國、歐盟外，台灣負責任AI執行中心是亞洲第一個，此為台灣醫療數位轉型的重要一步，更有望成為國際醫療AI應用的標竿示範。

衛福部今舉辦「負責任AI執行中心成果發表會」，呂建德說，AI雖然是非常強大的工具，但存在著倫理及治理兩大問題，政府更重視的是「如何讓AI真正安全可靠地應用於醫療場域」，因負責任AI執行中心的設立，就是回應臨床與社會關注的技術不透明與決策偏差的兩大疑慮，透過導入制度化的管理機制，提升醫療體系對AI的信任與採用意願。

「負責任AI執行中心」計畫以「安全、透明、可解釋、可監督」為核心價值，結合了人工智慧應用的倫理與治理機制，期望打造一個真正以病人權益為中心的AI醫療生態系。計畫初期已補助包括醫學中心、區域醫院與地區醫院等十家醫療機構，透過「九大透明性原則」、「資安維護與隱私保護」及「AI生命週期管理機制」的負責任AI落地策略與實地運作。

衛福部資訊處處長李建璋說，目前全台推動成果，10家醫院成為負責任AI執行中心的示範醫院，至少導入10項負責任AI落定應用，使用人次已達到22萬9086次，目前更建立一個負責任AI中心官方網站，建立可複製的組織推動模式、標準化文件、可落地的流程，以永續執行。

李建璋指出，各醫療機構可依照不同規模、定位與需求，建立適合的AI導入與監管制度，可有效確保AI系統於診斷、決策、治療輔助等環節中的安全性與效率，同時兼顧醫病雙方對AI工具可解釋性與倫理性的關切，建構出更安全、可信賴的AI醫療應用環境。

李建璋表示，未來將以制度化的標章認證機制為核心，強化AI產品的審查、評估與信賴基礎，協助業界導入具透明度與安全性的AI應用，為台灣醫療AI的永續發展奠定堅實基礎。衛福部食藥署也深入探討智慧醫材上市後的監測制度，如何將負責任AI的理念融入醫療場域的日常運作，建立持續性的監管與回饋機制，讓AI應用在實務端不斷優化。

倫理 機制 衛福部

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