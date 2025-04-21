陳澄波小行星誕生 臨時編號竟巧合暗藏228密碼

全球首顆以台灣現代美術先驅命名的「陳澄波」小行星，日前由國際天文學聯合會（IAU）正式通過並公告。今（21）日台博館鐵道部園區舉辦小行星頒贈典禮及微型展。文化部長李遠透露，此一小行星命名為為「陳澄波小行星661666號」，臨時編號為「2005EW228」，讓他覺得「一切都是命中註定」，希望這個小星星「能夠保佑台灣一路走到更好的地方」。

陳澄波是台灣美術史上最具代表性的人物之一，也是第一位作品入選日本帝國美術展覽會的台灣畫家，先後成立「赤島社」、「台陽美術協會」等重要美術團體，對台灣藝術文化的推動貢獻卓著。國立中央大學特將編號661666小行星命名為「陳澄波（Chenchengpo）」，以表彰其藝術成就與精神風範。今日的典禮上，中央大學副校長陳文逸頒贈陳澄波小行星銘牌予陳澄波長孫、陳澄波文化基金會董事長陳立栢。

小行星從發現到國際命名確認往往需時數年。陳澄波小行星於2007年8月6日由中央大學鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學葉泉志博士共同發現，隨後由中研院院士、中央大學天文研究所教授葉永烜提議命名為「陳澄波」，最終於今年1月獲永久編號「661666」，並取得正式命名。葉永烜表示，陳澄波小行星大小約2.2公里，繞行太陽一圈4.63年（軌道週期），預估今年6月中旬最接近地球，但一般人如果想看「陳澄波小行星」，必須透過較大的望遠鏡攝影長時間曝光才能拍到。

今年適逢陳澄波誕辰130週年，台博館與陳澄波文化基金會共同策劃「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」，展出8件陳澄波原件畫作，與台博館的自然史典藏進行對話。台博館表示，開展迄今觀展人次已超過7萬人。台博館今日同時發表「走揣・咱的所在」特展的環景實境線上展，結合超高畫質影像，以及華、台、英3種語音導覽內容，讓大眾在線上也能接觸陳澄波所描繪的「咱的所在」。

●台博館鐵道部園區即日起至5月11日展出「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」，同場加映「陳澄波小行星微型展」。民眾憑台博館鐵道部園區門票票根，於明（2026）年3月1日前至台南國立台灣歷史博物館觀看「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景特展」還可享免票優惠，活動詳情請上台博館官網查詢。