醫護人力從未補齊 護理團體要求三班護病比應立即入法

台灣邁向少子化與超高齡化社會，護理團體今天表示，今年初急診壅塞導致病患無法獲得醫療照護引發社會熱議，而急診人力更是從未補齊，將在五一勞工大遊行提出政府應立即將「三班護病比」入法以降低工時，以及修訂「醫療機構設置標準」等訴求，以保障醫療基層的勞權及專業。

2024年總統大選期間，賴清德總統承諾加速達成三班護病比入法、照顧基層醫事護理人員，行政院會去年通過「護理人力政策整備12項策略計畫」，期盼透過人力培育、正向職場與薪資改善3大方向，還有12項策略改善護理職場環境，建立醫院護理留任正循環的機制，並且推動三班護病比入法。行政院長卓榮泰日前表示，政府直接提供達標醫院獎勵，目前採取獎勵先行，未來再朝下一步驟進行。

廣大勞工將在5月1日於凱達格蘭大道舉辦「五一勞工大遊行」，今天則由數十個工會及NGO團體召開行前記者會，強調當今台灣勞工仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境。

台灣醫療工會聯合會常務理事黃盛祥表示，「三班護病比」政策上路一年餘，卻因全院混合平院計算人力、急診等特殊單位無護病比、未入法無罰則等政策設計粗陋放水和效益不彰，造成醫療勞動環境持續惡化，包含醫檢師、治療師等醫事人員的人力配置標準更是十數年來未修改，遠遠跟不上現實需求。

黃盛祥表示，工會要求修訂「醫療機構設置標準」，有合理的人力配置，才有健康的醫療勞工，才能照護全民及廣大勞工的健康。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳則說，護理師面臨高壓力、低尊嚴的職場環境，這是政府與資方對護理師的長期霸凌。為保障護理權益與尊嚴勞動，政府應立即將「三班護病比」入法以降低工時，政府應監督醫療機構恪守勞基法，提升職場安全、尊重護理專業，並提升護理人員薪資待遇，才是真正落實友善職場，而非讓醫護用命、用健康來撐起整個醫療體系。