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30歲男性常掉髮 身上出現不癢紅疹 醫查竟是…梅毒

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立。圖／澄清醫院中港院區提供

台中市一名30多歲的年輕男性，平日工作忙碌、壓力大。幾個月前發現原本茂密的秀髮髮量卻越來越少，撥弄時還常可扯落一綹髮絲。而其父親已有禿頭，深怕步父親後塵，而前往澄清醫院中港院區求診。但經檢查不似典型的雄性禿，也進一步發現他身上有許多不會癢的紅疹，經抽血證實該名男性罹患梅毒。

澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立說，問診中發現患者整體的掉髮表現，不似典型的雄性禿。雖然可以是壓力引起的休止期脫髮，或是廣泛型圓形禿，為求判斷無誤，因此進一步詢問患者有無其他的身體不舒服。這時患者也說發現身上有許多不會癢的紅疹。

他綜合評估後，認為很可能是罹患二期梅毒的皮膚與頭髮的表現，後經抽血證實該名男性罹患梅毒，並給予患者完整的抗梅毒藥物治療。三個月後，患者回診追蹤，其身上紅疹在完成治療後即已消失，如今也恢復往日的茂密髮量。

柯偉立說，雄性禿、休止期脫髮、與圓形禿是其門診最常見的掉髮種類。雄性禿的典型表現常是髮線後退、局部或整體髮量減少、頭髮變細、脫髮速度緩慢。往往是由久未相見的親友或長期合作的髮型設計師最先發現髮量出現明顯變化。

他說，雄性禿雖是遺傳所致，但壓力會讓雄性禿提前表現與進一步惡化。壓力也是引起休止期脫髮與圓形禿的主要原因之一。休止期脫髮的掉髮速度明顯，患者很容易察覺到掉髮變多。典型的圓形禿是頭上會出現圓形的塊狀禿髮，但若是廣泛型圓形禿，掉髮的表現會雷同於休止期脫髮。

壓力 患者 掉髮

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