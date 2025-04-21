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台鐵屏東站前都更面積逾2600坪 規畫興建24樓住商大樓

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵屏東火車站前都更案連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，初步規畫興建地上20層、地下4層住商大樓，其中地上1至3層規畫商場空間、第4層為住宅公設及綠平台、5至20層規畫住宅單元。圖為屏東火車站。聯合報系資料照
台鐵屏東火車站前都更案連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，初步規畫興建地上20層、地下4層住商大樓，其中地上1至3層規畫商場空間、第4層為住宅公設及綠平台、5至20層規畫住宅單元。圖為屏東火車站。聯合報系資料照

台鐵公司推動「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，歷經4次招商，經資格審查及綜合評選，由「達麗建設事業股份有限公司」獲選為最優申請人，將於今年7月完成簽約，預計興建1棟地上20層、地下4層住商大樓。

台鐵表示，此次開發土地面積約8850平方公尺（2677.125坪），位於屏東車站東側站區街廓範圍，連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，屬市中心精華地帶。其基地面對復興路與光復路，土地權屬包括台鐵公司土地、公有地與私有地，形狀方整，交通便利，區位條件優越。

台鐵指出，此區未來發展得力於屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站、屏東科學園區，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。

台鐵表示，此案將以都更權利變換方式開發，初步規畫興建地上20層、地下4層住商大樓，其中地上1至3層規畫商場空間、第4層為住宅公設及綠平台、5至20層規畫住宅單元，盼成為南台灣結合TOD場站開發的指標性商業住宅特區。

台鐵公司推動「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，由「達麗建設事業股份有限公司」獲選為最優申請人，將於今年7月完成簽約，預計興建1棟地上20層、地下4層住商大樓。圖／台鐵提供
台鐵公司推動「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，由「達麗建設事業股份有限公司」獲選為最優申請人，將於今年7月完成簽約，預計興建1棟地上20層、地下4層住商大樓。圖／台鐵提供

台鐵 屏東 火車站

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