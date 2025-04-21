金門濃霧鎖千人滯留 民航局啟動疏運加開立榮1班次

金門連2天受濃霧影響，對外交通大亂，超過千名旅客滯留，不少人苦等近2天，現場氣氛緊繃，遊客高喊「我要回家」。交通部民航局表示，已持續協調航空公司加強疏運，初步評估，目前航班已可滿足候機旅客需求，今日應不會再有旅客滯留。

金門連2天受濃霧影響，對外交通大亂，尚義機場繼19日航班大幅延誤、取消後，20日清晨再度因能見度不佳關場，直到上午10時30分才恢復正常起降。航班連續2天受阻，超過千名旅客滯留，不少人苦等近2天，現場氣氛緊繃，遊客高喊「我要回家」。

金門19、20日因濃霧影響，導致金門機場數度暫停航班起降，2日共取消34架次航班，交通部民航局於天候穩定後，持續協調航空公司加強疏運，初步評估，目前航班已可滿足候機旅客需求，今日應不會再有旅客滯留。

民航局指出，昨天日上午9時40分，金門機場恢復航班起降後，即儘力協調業者提供加班機疏運，已在天候許可下立榮加開1班台北—金門A321加班機。並已協調航空公司備妥後續預備運能適時加班，及事先協調國防部明日適時支援疏運。

民航局表示，今日上午金門因天候正常，目前持續疏運中。航空公司除部份航班放大機型，也會視狀況加開班機。

根據金門航空站現場回報，目前候機旅客近百人，初步研判，後續航班應能滿足旅客搭機需求。為維持疏運能量，民航局也已協調立榮航空今日加開北—金加班機1班，華信航空於明日加開北—金加班機1班。

民航局提醒旅客，春夏之交正逢霧季，國內線、特別是離島航班易受濃霧影響，旅客務必妥善安排行程，如遇因濃霧影響航班情況，也請旅客留意航站與航空公司安排，以利後續行程。