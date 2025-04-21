男子茂密頭髮突掉落 醫師：罹患梅毒造成

台中1名30多歲男子茂密頭髮突然掉髮，擔心遺傳家族禿頭而就醫。澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立今天表示，經診斷發現是罹患二期梅毒造成，經治療後恢復茂密髮量。

澄清醫院中港院區發布新聞稿說明，1名30多歲的男性患者，原有一頭茂密頭髮，幾個月前發現髮量越來越少，無意間撥弄頭髮時，常可扯落一綹髮絲。而其父親已有禿頭，深怕步父親後塵，提早出現雄性禿而前來求診。

柯偉立表示，造成掉髮的原因很多，常見是壓力所致，但仍需仔細梳理患者的情形，找出真正的原因對症治療。

經過問診與檢查之後，柯偉立指出，發現患者整體的掉髮表現，不似典型的雄性禿。雖然可以是壓力引起的休止期脫髮，或是廣泛型圓形禿，為求判斷無誤，進一步詢問患者有無其他的身體不舒服。患者表明在注意到掉髮時，也發現身上有許多不會癢的紅疹。

柯偉立表示，經過綜合評估後，認為很可能是罹患二期梅毒的皮膚與頭髮的表現。後經抽血證實患者罹患梅毒，並給予患者完整的抗梅毒藥物治療。3個月後，患者回診追蹤，身上紅疹在完成治療後即已消失，如今也恢復往日的茂密髮量。

柯偉立在門診中也曾有雄性禿的男性患者在別處接受口服藥物治療，但療效不彰，後經診治，發現其血液的鋅濃度相對不足，經適當補充鋅元素，血液的鋅濃度回到正常值區間後，髮量明顯增多，因而確認造成這名患者髮量減少的主因是缺鋅，而雄性禿為次要原因。

柯偉立建議，有掉髮困擾的患者應盡早就醫檢查，找出真正的原因，就有機會重回濃密髮量的自信人生。