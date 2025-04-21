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會考生注意！「苦讀備份」在入睡後90分鐘 營養師推薦提升記憶食材

聯合新聞網／ 綜合報導
國中會考將在5月17日、18日連兩天登場，營養師傳授增加考前記憶的正確做法。 圖／AI生成
國中會考將在5月17日、18日連兩天登場，營養師傳授增加考前記憶的正確做法。 圖／AI生成

國中教育會考將在5月17日、18日連兩天登場，許多孩子熬夜苦讀、進行最後衝刺，卻發現記憶效果不佳。對此，營養師薛曉晶在臉書提醒，真正影響記憶的並不是讀書當下，而是「入睡後的前90分鐘」，大腦會在這段時間進行短期記憶到長期記憶的轉存工作。

薛曉晶指出，這段「備份時間」是否順利，關鍵就在於一種重要的營養素－鎂。根據研究，鎂可穩定神經傳導，協助記憶整理與儲存，同時幫助腦神經保持適當的興奮與抑制平衡，是考生睡前不可或缺的「記憶傳輸員」。

想讓孩子睡得穩、記得牢，薛曉晶建議，睡前一小時可補充鎂、植物蛋白與低GI碳水。例如白木耳露搭配香蕉牛奶，或燕麥加黑豆豆奶，都是有助於放鬆、進入深睡的組合，還能提升短期記憶轉存至長期記憶的效率。

此外，她也提到，建立睡前儀式感能加乘效果，例如泡腳、熱敷或看紙本書等，有助大腦切換至「備份模式」，讓整天所學的知識在夢中自動歸檔，達到最佳學習成果。

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