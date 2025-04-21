先熱後雨！今明上看36度 周三變天周五周六全台有雨

本周天氣變化大，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今明兩天各地多雲到晴，高溫白天都在30度以上，周二東南部有焚風發生機率，大台北及東南部高溫上看36度或以上。周三起鋒面接近、周四鋒面通過轉雨，周五、周六受東北季風及華南雲雨區影響全台有雨，氣溫下降，北部及宜蘭白天高溫只剩20-23度。

曾昭誠指出，今明兩天高溫炎熱，氣象署上午針對高雄市、屏東縣發布高溫資訊(黃色)，恐36度以上。明天西南風進一步增強，東南部有焚風發生機率，除了南部近山區河谷，包括東南部及大台北盆地，都可能有36度或以上高溫。

至於周三起下雨，曾昭誠說，白天高溫降一點，周四到周日受鋒面及東北風南下影響，白天高溫下降，從逾30度降到26-30度； 北部周四白天降到26度，周五白天高溫再降到20-24度，跟這幾天落差大，周日之後溫度再回升。

未來一周降雨趨勢，曾昭誠指出，今明兩天水氣稍減，只有北部、宜蘭及各地山區午後有陣雨；周三及周四受鋒面影響，東部以北、東半部及各地山區明顯降雨；中部以北在鋒面對流系發展旺盛時，降雨強度大，會伴隨雷擊、強陣風。