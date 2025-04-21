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金門氣候穩定 民航局啟動疏運立榮加開1班次

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

金門地區19、20日因濃霧影響，導致金門機場數度暫停航班起降，受到氣候影響兩日共取消34架次航班，交通部民航局於天候穩定後，持續協調航空公司加強疏運，初步評估，目前航班已可滿足候機旅客需求，今日應不會再有旅客滯留。

民航局指出，20日上午09：40，金門機場恢復航班起降後，即儘力協調業者提供加班機疏運，已在天候許可下立榮加開1班臺北—金門A321加班機。並已協調航空公司備妥後續預備運能適時加班，及事先協調國防部明日適時支援疏運。

民航局表示，今日上午金門因天候正常，目前持續疏運中。航空公司除部份航班放大機型，亦會視狀況加開班機。根據金門航空站現場回報，目前候機旅客近百人，初步研判，後續航班應能滿足旅客搭機需求。為維持疏運能量，民航局亦已協調立榮航空今日加開北—金加班機1班，華信航空於明日加開北—金加班機1班。

此外，民航局提醒旅客，春夏之交正逢霧季，國內線、特別是離島航班易受濃霧影響，旅客務必妥善安排行程，如遇因濃霧影響航班情況，亦請旅客留意航站與航空公司安排，以利後續行程。

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