明422世界地球日 環團提60建言包括檢討國家能源政策

「全國NGOs環境會議」從2004年舉辦至今已22年，依循慣例，總統每年都會於4月22日的「世界地球日」前夕或當天出席環境會議，或於總統府內接見環保團體聽取建言。據本屆「全國NGOs環境會議」議題彙整，今年與會團體共提出60項建言，包含綠能政策檢討、公害汙染檢討、強化生態保護等。

明天4月22日為年度「世界地球日」，全國NGOs環境會議溝通平台召集人、台灣公民參與協會創會理事長何宗勳表示，2024年賴清德當選我國第16任總統，2024年「全國NGOs環境會議」因應總統換屆，重新盤點整併，總計完成92案建言書，經過拜會後新增總計111案列管。

何宗勳表示，2024年11月11日與2025年3月17日環境部召開環保團體代表2次溝通會議，已經有10多案解除列管，同時也將同一案不同機關主責再分出子案，強化溝通效能，而2025年的建言初估在60案上下。

台灣蠻野心足生態協會建言指出，為配合虛假的天然氣作為橋接能源政策，現行三接、四接、五接、七接案已對各地環境與民眾造成衝擊與焦慮，即刻啟動政策環評，並於政策環評中納入永續性評估，因甲烷鎖熱能力超過二氧化碳150倍，以20年周期預估，燃氣造成的其溫室效應仍高於燃煤30%，嚴重加劇氣候變遷，應盡快中止。

彰化縣環境保護聯盟提案建言指出，彰化沿海鄉鎮有近百支陸域風機開發案在進行申請程序，但選址靠近內陸在農田、魚塭上，鄰近住宅、社區、畜牧業、養殖區、酪農專區，將對彰化沿海地區居民生活品質、健康及產業造成重大衝擊，中央研究院本土研究已證實陸域風機鄰近住宅有害健康，台灣法規卻嚴重不足，12年前地方反風機團體就要求中央訂定風機的安全距離，中央應儘速訂定陸域風機安全距離的規範，並暫緩陸域風機申請案的審查。

屏東縣五溝水守護協會提案建言指出，屏東縣萬巒鄉五溝水湧泉重要濕地周邊將有業者進行開發光電升壓站及光電廠，施作面積達17公頃，光電板下方所種植的作物，因光源減少而需增加施肥量，但因該地區降雨頗多，屆時肥料與清洗光電板的清潔劑被雨水沖刷隨著排水流入濕地內，造成水質藻化嚴重，此舉將造成在地原生種大量減少，強烈建議政府出面讓光電廠重新選址，遠離五溝水湧泉重要濕地。