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穀雨節氣已至 4生肖易破財 恐有血光危及生命 外出小心

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
本月20日進入穀雨節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。圖／本報系資料照片
本月20日進入穀雨節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。圖／本報系資料照片

本月20日凌晨3時進入「穀雨節氣，此節降雨量增多，外在濕氣加重，容易堆積體內，讓人感覺疲勞，命理師楊登嵙提醒，此節氣有虎、兔、羊、狗需留意健康，少飲酒、外出需注意，這半個月容易有病痛、車禍，嚴重恐危及性命，需多留意。

命理師楊登嵙說，此節氣因雨量非常豐沛，加上農夫們剛好又忙完春耕，稻田裡的秧苗也正需要豐富的雨水來滋養，於是將這時節命名為「榖雨」。

楊登嵙說，俗話說「清明斷雪，穀雨斷霜」，穀雨節氣的到來意味著寒潮天氣已結束，極利於農作物中穀類作物的生長，天氣溫和，雨水明顯增多，是農作物生長發育最好的時節。

楊登嵙說，以中醫理論而言，春天屬於肝氣生發的季節，但當春季肝木過旺容易剋脾土，當脾土無法生金，能會抑制脾胃功能，導致食慾變差，也增加了感冒、過敏等疾患的發生。穀雨後降雨量增多，外在濕氣加重，而脾主運化水濕，一旦脾失健運，外在過多的濕氣就會堆積在體內，讓人容易覺得疲累、頭暈頭重、噁心想吐、全身痠痛或水腫。

他提醒，此節氣健康要注意的生肖是屬虎、兔、羊、狗，外出小心，少飲酒，恐有血光、病痛、車禍發生，重則可能危及生命，也容易破財，此節氣不要太勞累，注意身體痠痛、頭暈頭重、感冒或是皮膚搔癢。

楊登嵙說，此節氣需要「祛濕利水」，可多吃一些能健脾除濕的食物，例如薏仁和山藥，還有芡實、黑豆、冬瓜、山藥、百合、木耳等，都可用來入菜或熬粥，最養脾胃。

另外黑芝麻、小麥胚芽等穀類食物，富含維生素B群，有助於緩解精神壓力和調節情緒，也非常適合在這個節氣食用。

濕氣 穀雨 節氣

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