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鋒面要來了！天氣風險：周三起轉雨逐步降溫

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今明兩天高溫炎熱，周三起轉雨逐步降溫。本報資料照片
今明兩天高溫炎熱，周三起轉雨逐步降溫。本報資料照片

本周天氣變化大，天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，好天氣到周二，高溫炎熱，周三受鋒面徘徊及華南雲系影響，有短暫雨及雷雨發生，須留意局部短時較大雨勢。周四鋒面通過東北季風南下，開始降溫。周日東北季風與華南雲系逐漸遠離，氣溫回升且由南至北漸轉晴。

薛皓天指出，今天一道鋒面系統在華南一帶建立並逐漸南下，受鋒前西南風影響，台灣海峽西南風逐漸增強，今明水氣偏少，今北部及花東陰時多雲，其他地區晴或多雲時晴，中部以北山區午後受熱力作用，仍有對流發展機會，局部地區有短暫陣雨。明天各地晴時多雲。

今北部高溫約29到33度、中部30到32度、南部31到34度，各地低溫約23到26度。周二高溫顯著，各地高溫在30度以上，大台北地區更達35度或以上，中南部也有33度以上高溫。

薛皓天指出，周三至周六大氣環境轉不穩定，先後受鋒面及華南雲系影響，周三、周四鋒面於台灣上空發展、徘徊並通過，因南風暖空氣強度仍強，且鋒面後有東北季風南下，造成鋒面強度及影響仍有變化。

薛皓天說，周三北部雲量增多轉多雲時陰，海上有對流雲系發展，帶來短暫陣雨或雷雨，局部地區有短時較大雨勢；中部下半天才轉多雲時陰有短暫雨或雷雨；南部持續維持晴或晴時多雲。北部及東部高溫隨降雨稍下降，但仍在30度左右，中部以南高溫超過30度。

薛皓天表示，周四東北季風南下，北部及東北部降溫明顯，中部以南仍維持30度以上高溫，但鋒面影響至嘉義以北地區，都有短暫雨或雷雨。周五華南雲系東移全台有雨，周五、周六氣溫皆稍下降。周六下半天鋒面系統遠離後，氣溫上升，中部以北轉晴時多雲天氣，北部及東部多雲有短暫雨或多雲時晴。

鋒面 高溫

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