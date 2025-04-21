今明高溫上看36度 周三起轉雨下到周日

把握今明好天氣，周三起鋒面接近及通過，接著受東北季風增強影響，天氣轉雨，要下到周日了。中央氣象署指出，今天清晨北部地區仍有降雨機會，白天水氣逐漸減少，各地晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。今天各地高溫略微提高，東半部約29、30度，西半部約31至34度，南部近山區平地或河谷溫度約35、36度，感受高溫悶熱。

氣象署指出，周二西南風逐漸增強，水氣偏少，各地高溫炎熱。東南部有焚風發生機率，大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區平地或河谷溫度也偏高；各地晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。北部23到36度、中部22到34度及南部24到34度。

氣象署說，周三鋒面影響，周四鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；水氣增加且天氣不穩定，北部有局部短暫陣雨或雷雨，中部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。北部22到30度、中部22到32度及南部23到33度。

至於周五及周六受東北季風影響及華南雲雨區東移，北部及東北部天氣較涼；中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。氣象署說，北部氣溫約18到24度、中部21到29度及南部23到32度。

氣象署指出，下周日（27日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨。北部氣溫約19到29度、中部20到29度及南部22到31度。