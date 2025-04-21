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雲林故事館發表新書 屏東勝利星村花海派對

聯合報／ 記者劉星君蔡維斌／連線報導
雲林故事館開辦生態永續策展，吸引國內外熱愛生態人士參訪。記者蔡維斌／攝影
雲林故事館開辦生態永續策展，吸引國內外熱愛生態人士參訪。記者蔡維斌／攝影

雲林故事館在玉山文教基金會支持下出版多本生態永續繪本，昨以「爬一座故事山閱讀推廣計畫」為題辦新書發表，新書作者將對家鄉環境的愛融入書畫；另，屏東勝利星村舊好勝市集，一年四季不同主題，昨春季主題打造夢幻花海。

雲林故事人協會創辦人唐麗芳說，地球產生各種現象，不管是自然循環或人為，和每個人都息息相關，2017年起協會以環境、生態永續為主題陸續出版繪本，已超過15本原創書籍。其中10本在2019年獲玉山基金會支持推動「爬一座故事山閱讀推廣計畫」，迄今原創和再版已達2萬1000冊。

唐麗芳說，昨發表新書「竹君子」、「種希望的人」及「濕地我的家」，描述以竹伐木倡議，分享竹與科技結合未來，第2本分享行動家、倡議者如何實際以行動達到永續生態；第3本以高美濕地彈塗魚為主角，探討外來種「互花米草」對濕地物種侵害及挑戰。

屏東勝利星村舊好勝市集春季花海派對登場，親子合影留下溫馨瞬間。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村舊好勝市集春季花海派對登場，親子合影留下溫馨瞬間。記者劉星君／攝影

屏東勝利星村昨化身春日花海派對，布置「夢幻花海」，不少家長拿手機幫孩子捕捉溫馨瞬間，留下最甜美的回憶。

屏東縣長周春米表示，勝利星村一年四季有不同風貌，春季用美麗花海派對迎接大家，七月盛夏，用飲料打造消暑暢快夏夜，秋天來欣賞民歌演唱會，冬季有最具年味的年貨大街與「屏東餃子王」競賽。

昨天4月20日是性別平等日，周春米以紅玫瑰花束除了紀念屏東玫瑰少年葉永鋕，因性別誤會而失去寶貴生命，勇敢為自己奮鬥；並強調性別平權、尊重多元的重要性。

永續 高美濕地

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