失智新藥延緩惡化 「病情彷彿停留在那一瞬間」

台大、成大等多家醫學中心參與阿茲海默症新藥臨床試驗，成大醫院失智症中心主任白明奇表示，進入療程後有不少病患似乎就有所感受，「病情彷彿停留在那一個瞬間」不再惡化，有效延緩失智惡化速度。

美國藥廠百健（Biogen）與日本衛采藥廠（Eisai）開發的「樂意保」濃縮靜脈輸注液（LEQEMBI）、美廠禮來（Eli Lilly）的「欣智樂」注射劑（KISUNLA），分別於今年二月、四月在台取得藥證，效期至一一九年二月、四月；「樂意保」每二周接種一次，「欣智樂」是每月施打，均需到院注射，使用一段時間後分別可減緩病程百分之廿六和百分之卅五。

台北榮總神經醫學中心神經內科副主任傅中玲表示，二款新藥適用對象為輕度認知障礙、輕度阿茲海默型失智症患者，可有效清除患者腦內的類澱粉蛋白沉積，應以國健署公布失智十大警訊包括記憶力減退到影響生活、無法勝任原本熟悉事務、對時間地點感到混淆、言語表達或書寫出現困難、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力等進行評估。

白明奇表示，長久以來阿茲海默症患者身陷太晚確診、診斷不正確、太晚接受治療三大困境，新藥問世改變確診標準，提前至「尚無任何症狀」，只要出現生物標記就可確診罹病，經過一系列篩選，符合資格者就可自費用藥，大幅提升患者生活品質。

「以正子攝影執行生物標記定量即可發現失智基因陽性者，此時用藥就可有效清除腦部類澱粉沉積，甚至可以恢復到廿年前。」白明奇說，之前沉積對腦部傷害屬不可逆，僅能讓認知功能停留在治療那一瞬間不再惡化，很難讓患者恢復到正常，已有不少患者預約自費用藥，要求醫院一進藥後就通知回診用藥。

雙和醫院神經科顧問醫師胡朝榮表示，完成療程後，清除腦部類澱粉效果顯著，例如原本沉積七、八十分，用藥後減為二、三十分，但仍會以較慢速度繼續沉積，國外已擬定治療指引，定期核磁共振檢查，觀察患者臨床表現和腦部影像，除非副作用嚴重程度大於療效，否則都可持續用藥。