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失智症高風險族群 可抽血檢查
衛福部食藥署核准兩款早期阿茲海默型失智症針劑藥物，但一年自費用藥超過百萬元，且前端檢測就需十萬元，亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興建議，高風險族群先檢測血液中「p-tau217」，藉此判斷大腦是否沉積類澱粉蛋白，準確率百分之九十三，費用數千元親民許多。
這兩款單株抗體失智症新藥均可有效延緩失智症惡化速度，機制為清除β-澱粉樣蛋白，但僅適用於治療輕度認知障礙、輕度失智症患者，使用前需進行正子攝影、基因檢測，以確定患者用藥的安全性。
衛福部統計，國人六十五歲以上失智症盛行率達百分之七點九九，患者超過卅五萬人，其中阿茲海默型失智症超過廿萬人，甄瑞興表示，不少阿茲海默型失智症家族史民眾擔心自身也是失智候選人，最近至診間焦急地詢問，這新藥何時引進台灣？自己是否適合用藥？
甄瑞興表示，一般人容易將失智症與正常老化搞混、畫上等號，尤其是記性變差、反應變慢等症狀。
甄瑞興建議，若情緒起伏大、睡眠周期變亂、合併思考障礙，就可能是腦部神經細胞受到破壞。建議阿茲海默症病史等高風險族群，應提高警覺，也不要自己嚇自己，若未出現失智症狀，不建議接受類澱粉正子斷層攝影，但可考慮抽血檢查。
台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲持同樣看法，她表示，該新藥適用於輕微失智症，且證明大腦已有類澱粉沉積者，如只是擁有阿茲海默型失智症家族史者，但尚未出現失智症狀，不建議接受具有輻射風險的高階影像儀器檢查。
「影響患者是否用藥的關鍵在於藥價。」傅中玲說，輕微失智患者被確診後，面臨是否花上百萬元接受治療，但在症狀輕微時，生活還可自理，可能再三猶豫，隨著病情惡化，當想治療時，或許已過黃金治療期。「花錢投資未來，這是值得考慮的事情」，不過，每個人經濟狀況不同，而做出不同的選擇。
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