聽新聞
0:00 / 0:00

阿茲海默症2新藥要價逾150萬 用藥資格須過4關卡

聯合報／ 記者李樹人沈能元廖靜清賴昀岫／台北報導
食藥署核准兩款阿茲海默失智症新藥，如在早期使用，可延緩惡化速度，提高病人生活品質。示意圖。本報資料照片
食藥署核准兩款阿茲海默失智症新藥，如在早期使用，可延緩惡化速度，提高病人生活品質。示意圖。本報資料照片

國外兩大阿茲海默症新藥已陸續取得食藥署藥證，台灣臨床失智症學會正參考國外資料擬定用藥指引。本報取得初步使用建議，共四大關卡，估計藥費至少一五○萬元，全國逾卅五萬名失智症患者約五萬多人符合適應症，其中兩萬人有能力負擔，最快六月就可陸續自費用藥。

台北榮總神經醫學中心神經內科副主任傅中玲表示，失智症無法治癒，但有機會延緩病情惡化。這兩款針劑型阿茲海默症新藥可清除腦部類澱粉蛋白沉積，延緩早期阿茲海默症患者認知功能下降速度，各自減緩百分之廿六及百分之卅五，若早期用藥，可延後病情惡化四至五年。

台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆表示，目前正著手研擬國內藥物指引，主要參照歐美各國療效指標、試驗數據，重點在於拉起用藥的安全防線，避免藥物不良反應導致危險副作用。最快於下個月推出指引，分為民眾版、醫事人員版，作為相關人員參考之用，預計最快六月就可自費用藥。

本報獨家取得初步藥物使用建議，成大醫院失智症中心主任白明奇表示，共四大重點，首先為需有症狀，且症狀輕微，局限於阿茲海默輕度認知障礙、極輕度阿茲海默失智症、輕度阿茲海默失智症，並符合年齡限制。

確定病程後，需接受正子攝影，或抽取腦脊髓液，確定腦中出現阿茲海默類澱粉沉積病變。另安排大腦磁振造影檢查，排除過多的出血、腦血腫、表面硬化或嚴重白質病變等。最後則是進行基因檢測，排除可能引發嚴重副作用的基因型別。

白明奇表示，必須通過上述四關，才符合用藥的基本資格。不過，能否用藥最大關鍵在於財務上能否負擔。兩款新藥療程均為十八個月，保守估計費用超過一五○萬元，其中一款藥物只需一個療程，另一款則需持續用藥，不是每個病家都能負擔得起。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，目前國內約有卅五萬名失智患者，其中六成多為阿茲海默症失智症，如以二十萬人計算，其中十萬人屬於早期階段，扣除用藥資格，約五萬多人符合用藥資格，但受限於費用，預計應有兩萬名患者願意自費用藥。

健保署長石崇良表示，隨著人口老化，失智症患者人數愈來愈多，對於患者及家屬，乃至於社會而言，均為一大損失。兩項新藥均已取得國內藥證，只要收到廠商申請健保給付，將執行「醫療科技評估」，邀請專家討論藥物療效、副作用、費用等，如符合給付條件，在健保財務不受衝擊下，就會著手研擬健保給付條件，造福早期失智患者。

阿茲海默症早期新藥登台 製表／元氣中心
阿茲海默症早期新藥登台 製表／元氣中心

健保署 失智症 患者

延伸閱讀

「5種說話方式」恐是阿茲海默症前兆！ 醫示警：比忘記事情還早出現

侯孝賢罹失智症2年！78歲身形消瘦　20分鐘走1.3公里

愛喝酒？專家發現腦損傷機率大增 恐致失智症

失智症名醫曹汶龍開講 治療失智症最重要的2個關鍵

相關新聞

阿茲海默症2新藥要價逾150萬 用藥資格須過4關卡

國外兩大阿茲海默症新藥已陸續取得食藥署藥證，台灣臨床失智症學會正參考國外資料擬定用藥指引。本報取得初步使用建議，共四大關...

明後2天飆高溫上看37度 周三變天轉涼「全台有雨」

今天鋒面通過，北部有局部短暫降雨，中央氣象署預報員陳姵安表示，明後2天各地飆高溫，東南部最高溫上看37度，連大台北地區也...

出門帶傘！5縣市大雨特報 警戒區曝光「1縣市防大雷雨」

對流雲系發展旺盛，中央氣象署今下午針對5縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚間，警戒縣市包含新北市山區、桃園市山區、新竹縣...

夏天到！30多歲男「梅花鹿」上身 皮膚醫：天氣炎熱患者暴增

近期氣候悶熱、潮濕，許多民眾外出一趟，時常嚴重爆汗。一名30多歲喜愛跑步運動的男子，近日發現胸口出現一塊一塊白色、棕色的...

6都雙薪家庭 奶爸帶娃漸成趨勢

男主外、女主內框架逐漸打破，新北市前年申請育嬰留職停薪1萬1711人，3452人為男性，約占3成，比率不僅創歷年新高，更...

失智症高風險族群 可抽血檢查

衛福部食藥署核准兩款早期阿茲海默型失智症針劑藥物，但一年自費用藥超過百萬元，且前端檢測就需十萬元，亞東醫院神經醫學部失智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。