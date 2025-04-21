阿茲海默症2新藥要價逾150萬 用藥資格須過4關卡

國外兩大阿茲海默症新藥已陸續取得食藥署藥證，台灣臨床失智症學會正參考國外資料擬定用藥指引。本報取得初步使用建議，共四大關卡，估計藥費至少一五○萬元，全國逾卅五萬名失智症患者約五萬多人符合適應症，其中兩萬人有能力負擔，最快六月就可陸續自費用藥。

台北榮總神經醫學中心神經內科副主任傅中玲表示，失智症無法治癒，但有機會延緩病情惡化。這兩款針劑型阿茲海默症新藥可清除腦部類澱粉蛋白沉積，延緩早期阿茲海默症患者認知功能下降速度，各自減緩百分之廿六及百分之卅五，若早期用藥，可延後病情惡化四至五年。

台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆表示，目前正著手研擬國內藥物指引，主要參照歐美各國療效指標、試驗數據，重點在於拉起用藥的安全防線，避免藥物不良反應導致危險副作用。最快於下個月推出指引，分為民眾版、醫事人員版，作為相關人員參考之用，預計最快六月就可自費用藥。

本報獨家取得初步藥物使用建議，成大醫院失智症中心主任白明奇表示，共四大重點，首先為需有症狀，且症狀輕微，局限於阿茲海默輕度認知障礙、極輕度阿茲海默失智症、輕度阿茲海默失智症，並符合年齡限制。

確定病程後，需接受正子攝影，或抽取腦脊髓液，確定腦中出現阿茲海默類澱粉沉積病變。另安排大腦磁振造影檢查，排除過多的出血、腦血腫、表面硬化或嚴重白質病變等。最後則是進行基因檢測，排除可能引發嚴重副作用的基因型別。

白明奇表示，必須通過上述四關，才符合用藥的基本資格。不過，能否用藥最大關鍵在於財務上能否負擔。兩款新藥療程均為十八個月，保守估計費用超過一五○萬元，其中一款藥物只需一個療程，另一款則需持續用藥，不是每個病家都能負擔得起。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，目前國內約有卅五萬名失智患者，其中六成多為阿茲海默症失智症，如以二十萬人計算，其中十萬人屬於早期階段，扣除用藥資格，約五萬多人符合用藥資格，但受限於費用，預計應有兩萬名患者願意自費用藥。

健保署長石崇良表示，隨著人口老化，失智症患者人數愈來愈多，對於患者及家屬，乃至於社會而言，均為一大損失。兩項新藥均已取得國內藥證，只要收到廠商申請健保給付，將執行「醫療科技評估」，邀請專家討論藥物療效、副作用、費用等，如符合給付條件，在健保財務不受衝擊下，就會著手研擬健保給付條件，造福早期失智患者。