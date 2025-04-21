企業友善育兒 員工敢生關鍵

台灣生育率低迷，職場是否願意對育兒員工多一分體諒及支持，多少有「催生」作用。台積電員工生育率是台灣平均水準的5倍，7萬多名員工前年貢獻2463名新生兒，一名台積電工程師說，員工敢生關鍵，在於公司願提供足夠的孩童照顧假。

一名「三寶爸」台積電工程師說，今年初公司育嬰福利升級，員工生一胎，公司會給10天幼兒照顧假。另外，孩童6歲前，員工每年多7天假，若生第2胎，每年可再多3天假，請假期間仍是全薪，不影響分紅、考績。

不只科技業捨得善待員工，遠傳電信的生育福利也讓員工有感，生第一胎獎勵3萬元、第二胎6萬元，男、女員工皆可申請。2022年起更進一步實施準媽媽營養金，每月額外補助準媽媽員工2000元，逾250人申請。

遠傳電信另提供優於法令的66天產假、產檢假8天、陪產檢及陪產假8天。只要工作性質適合，員工可申請居家遠距工作與彈性工時，兼顧工作及家庭。

遠傳員工古姓男子剛當爸爸，他說，公司生育補助核發作業快速，也提供優於法令的陪產檢假、陪產假，讓男性員工能多投入心力照顧家庭。

為打造友善生育環境，北市去年起設置「友善育兒事業獎」，去年獲獎的渣打銀行有長達20周支薪的陪產假與產假制度。一名男員工說，專注陪小孩半年期間，除不能親餵奶，爸爸什麼都可以做，也更了解太太的辛苦。

男性員工比率高的台北漁產運銷公司，近年也獲友善育兒企業銀質獎。董事長鄭世維表示，除彈性工時，不管男性或女性員工都允許帶小孩上班；除政府規定的陪產假，額外再給10天陪產檢假。