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公園平日遛小孩 奶爸明顯增多

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
新北31歲沈姓男子在前年女兒出生後，決定先停下工作回歸家庭，打算請育嬰假到小孩滿3歲再復出職場。圖／沈姓男子提供
新北31歲沈姓男子在前年女兒出生後，決定先停下工作回歸家庭，打算請育嬰假到小孩滿3歲再復出職場。圖／沈姓男子提供

新北31歲沈姓男子在前年女兒出生後，決定先停下工作回歸家庭。他平日帶女兒到公園玩耍，發現請育嬰假的奶爸有增多趨勢，沈男笑說「我育嬰我驕傲」。新竹王姓男子則和妻子輪流請育嬰假照顧女兒，他說，陪伴孩子讓他跟著成長，心性變成熟。

男主外、女主內的家務分工逐漸模糊，請育嬰假全心陪伴孩子的父親增多。沈男任職於產業界，妻子是公務員，孩子出生前，兩人便討論由誰來請育嬰假，由於育嬰假前半年有8成薪，男方投保薪資較高，加上父親對帶孩子較有耐性及意願，敲定由新手爸爸請育嬰假。

女兒目前已1歲4個月大，沈男打算陪孩子到3歲再回職場。他說，孩子的成長無法重來，很珍惜和女兒朝夕相處的時光。沈男的太太葉女目前是公部門的小主管，她說，機關尊重個人請育嬰假意願，但因幹部不能請職代，勢必增加同事工作負荷，成了考量因素之一。

葉女觀察，男性和女性帶孩子的模式有些差異，女兒很願意探索新事物，可能和爸爸的教養方式有些關聯。

新竹王先生的另一半也是公務員，前年8月女兒出生，考量雙方長輩遠在台北、南投，沒有後援情況下，初期夫妻倆一起請育嬰假，之後再接力輪流請。他說，有些男性會用工作忙等理由逃避照顧小孩，請過育嬰假就能充分體會，帶孩子重擔不能由單方承擔。

王男回憶，帶小孩初期挫折感滿深，瘦了一圈，之後才漸入佳境，「帶孩子的甘苦就和當兵一樣，一生值得體驗一次。」

育嬰假

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