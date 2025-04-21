6都雙薪家庭 奶爸帶娃漸成趨勢

男主外、女主內框架逐漸打破，新北市前年申請育嬰留職停薪1萬1711人，3452人為男性，約占3成，比率不僅創歷年新高，更居六都之冠。新北勞工局表示，男性分擔育兒責任後，女性得以重返職場，帶動25至44歲女性勞動參與率連3年上升，高於全國平均。

不止新北市，從勞動部數據來看，2021至2023年六都男性請育嬰假比率，桃園、台南、高雄同樣呈上升趨勢，僅台北、台中2023年比2022年略降一些。2024年育嬰假數據預計今年6月出爐，學者說，瑞典等國已立法育嬰假由雙親共同分擔，值得我國借鏡。

新北就業服務處資料，近3年25至44歲女性勞動參與率分別為2022年84.6%、2023年85.3%、2024年87.4%，皆高於同期全國平均。

而這3年間，新北男性育嬰留職停薪申請人數則從2238人增至3452人，市府表示，除持續推動性別平等觀念，也透過各項宣導，提升男性申請育嬰假風氣。

「育嬰留職停薪薪資補助要點」新制2021年7月上路，育嬰留停增至8成薪、產檢假多2天，新北市議員黃心華表示，男性申請育嬰留職停薪比率逐年上升，除顯示兩性平權觀念改善，政府加碼津貼補助也有助提高男性投入育兒意願。黃也說，新北年輕雙薪家庭多，較不受傳統性別觀念束縛，可做出較平權的家庭分工。

台大國發所兼任副教授辛啟隆指出，新北近年有許多年輕夫婦自其他縣市遷入，這群年輕家庭為降低台北高房價壓力落腳新北，且性別角色意識相對開放，不拘泥男主外、女主內傳統框架，為育嬰留停與女性勞參率提升注入活力。

中正大學勞工系教授馬財專建議應分析公私部門分布，他說，早期男性育嬰假以公部門為主，若私部門男性申請人數也同步成長，代表制度落實更深入。馬指出，瑞典等國已立法要求育嬰假由雙親共同分擔，例如女性請育嬰假9個月，男性就須請3個月，此制度值得我國借鏡。

女性勞參率提升不僅反映家庭與職場性別分工的鬆動，也代表對經濟自主的重視。馬提醒，女性勞參率雖高，應進一步拆解為全職與兼職比重，觀察中高齡女性就業變化，避免僅中壯年提升卻忽視高齡層。