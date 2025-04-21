健康名人堂／我們不記得嬰兒時期的事 是有原因的

你有過回想起嬰兒時期的點點滴滴，但無論如何絞盡腦汁，就是想不起任何蛛絲馬跡的經驗嗎？

人類無法記住嬰兒時期一些事情的現象，被廿世紀最有影響力的思想家之一佛洛伊德，命名為「嬰兒遺忘症」，從此一個多世紀以來，引起無數科學家好奇：我們記不得嬰兒時期的事情，是因為大腦發育還未成熟，無法形成記憶？還是這些記憶在形成之前，就被遺忘了。

嬰兒遺忘症是記憶檢索問題

多年來，大多數科學家普遍認為前者較有可能，也就是我們無法保留嬰兒時期的經驗，是因為大腦負責保存記憶的海馬迴持續發育，無法在嬰兒時期對記憶進行編輯，但耶魯大學一項研究顯示，並非如此。他們發現，嬰兒即可編輯特定記憶，這表示「嬰兒遺忘症」可能是記憶檢索的問題，研究刊於上個月的「Science（科學）」期刊。

這篇論文通訊作者、耶魯大學藝術與科學心理學教授Nick Turk-Browne表示，我們稱這類記憶「情景記憶」，特點是你可以向他人描述這些情景，但對還沒學會說話的嬰兒來說，這是不可能的任務。

為了找到答案，耶魯研究團隊希望找到可靠的方法來測試嬰兒情景記憶。他們以26名從4.2個月到24.9個月大的嬰兒為對象，以12個月為界分為二組，讓他們看幾張新面孔、物體或場景的圖像，之後再看其他幾張圖像，接下來再讓他們看一張先前看過的圖像，及一張全新圖像。

Nick Turk-Browne和研究人員希望，如果嬰兒以前只看過某樣東西一次，當他們再次看到東西時，能多看幾眼。若果真如此，就可解釋嬰兒認為先前看過的圖像是熟悉的。他們透過功能性核磁共振測量嬰兒觀看圖像時的海馬迴活動，發現嬰兒看到新圖像時，海馬迴活動活躍，圖像再次出現時，觀看時間變長。

3月大嬰兒已會「統計學習」

耶魯大學先前研究也發現，三個月大嬰兒的海馬迴就會表現出一種不同類型的記憶，稱為「統計學習」。情景記憶處理的是具體事件，比如昨晚和哪些人一起享用美食；而統計學習則是從事件中提取模式，比如那家餐廳的樣子，以及哪個街角有哪些美食等。

這兩種類型的記憶，使用海馬迴中不同的神經路徑，位於海馬迴前側的統計學習路徑，比情景記憶發展更早。耶魯大學團隊的研究顯示，情景記憶比以前認為的更早被海馬迴編輯。

這些嬰兒時期的記憶會變成怎樣？長久以來大家認為有兩個可能，一是記憶無法轉化為長期儲存，因此無法保存很久；另一是記憶經過編輯後，仍然存在，只是我們無法存取它。Nick Turk-Browne認為，後者較有可能。

換句話說，嬰兒可以編輯特定記憶，「嬰兒遺忘症」可能只是記憶檢索問題，而這也提醒家長，小寶寶並不是閒閒沒事幹，他們忙得很，正學習很多東西，此時如果提供視覺探索，將有助於他們的學習。

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