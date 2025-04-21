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健康你我他／急診室常客 看人生百態
我因心室脈動，常因為心跳180而送醫急診，由於頻繁進出急診室，讓我看盡了人生百態及冷暖。
記得去年年底，我被送到急診室時，隔壁床躺了一對因一氧化碳中毒的夫妻，兩人因洗澡時未查瓦斯外洩而雙雙倒地，幸賴先生憑著一絲的清醒，撥通急救電話才能得以送醫。這讓我深感居家安全的重要，爾後無論水、電、瓦斯都要特別小心，才能有效防患於未然，否則就會造成莫大的遺憾。
又有一晚急診室在搶救一名危急的病患，看到醫護人員忙進忙出，卻沒能救回病患，家屬悲痛的哭喊，讓人鼻酸，貼心的護士立刻拉起布幔，以免其他病患受到影響，此舉讓人倍感窩心。
另外，在疫情期間，一名50多歲的病患在急診室裡破口大罵，醫護人員卻一直和顏悅色以對，讓人覺得護理人員真是偉大，南丁格爾可真是不好當呢。
在急診室裡，我看到太多的愛與包容，更看到了家屬與病患間的憂愁與焦慮，還見識到有家屬陪伴的病患是何等的幸福，而沒家屬陪伴的病患又是何等的孤獨。
急診室裡的情景，不斷的提醒我們健康的重要，若失去了健康，縱有再多的財富，也是枉然。因此我們要永保健康，才能免去病痛之苦，更能減少送醫急診，就可降低醫護人員的工作量，減少醫療資源的浪費了。
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