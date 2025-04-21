迎戰酷暑 抗高溫對策聯盟下月成軍

全球暖化氣候下異常高溫更為頻繁，對經濟、環境、生活都造成嚴峻影響。環境部表示，因應高溫衝擊，將和各部會、地方政府和專家學者等共組抗高溫對策聯盟，目標五月底前正式成立。

根據國科會二○二四年發布的台灣氣候變遷分析報告指出，全球暖化與氣候異常讓高溫更為頻繁，將造成都市全年熱不舒適區域占比增加，高溫也會產生勞動安全等問題。過去百年台灣地區全年平均氣溫上升一點五度，二○一五年至二○二○年間屢屢打破高溫紀錄，二○二○年夏季更是中央氣象署有紀錄以來最熱的一季。

環境部氣候變遷署副署長徐旭誠指出，去年五月環境部就有成立抗高溫對策聯盟的發想，尤其近年全球均溫屢創新高，調適就成了重要課題，今年一月首次跨部會討論，本月底前將和產業界、縣市政府代表、ＮＧＯ等初步討論，今天就會和學者、政府部門、縣市政府等討論初步的整合對策，目標五月底可正式成立聯盟。

徐旭誠指出，與產業的會議將討論如何共同打造產業在高溫下的轉型，例如開發不同勞動工作者需要的職人衣、更精準的高溫預警機制等；此外，也會和合作的零售通路量販業者配合，在場域內增設高溫議題專區和販售相關商品，讓大眾也能接觸與了解。

徐旭誠說，抗高溫對策聯盟成立之前，會蒐集各部會目前的抗高溫對策，例如戶外工作者防護措施、綠建築及都市降溫、農業保險和天然災害現金救助等作法，後續將擬出精進措施，目標是將抗高溫對策納入新一期的國家調適計畫。