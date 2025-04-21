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颱風假指標 新增沿海風力預報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
中央氣象署今年起，在颱風警報期間的縣市首長視訊連線會議上，將新增「颱風警報期間沿海地區風力預報」，作為地方政府停班停課參考數據。聯合報系資料照
中央氣象署今年起，在颱風警報期間的縣市首長視訊連線會議上，將新增「颱風警報期間沿海地區風力預報」，作為地方政府停班停課參考數據。聯合報系資料照

颱風假停班停課標準除了看平均風力和累積雨量，現在又多了一個參考數據；中央氣象署指出，今年起，在颱風警報期間的縣市首長視訊連線會議上，將新增颱風警報期間沿海地區風力預報，作為地方政府停班停課參考數據。

氣象署今年也規畫於雲林、宜蘭安裝降雨雷達儀，強化短延時強降雨監測。

去年凱米、山陀兒、康芮及天兔等四颱風登陸台灣，為近十年來唯一侵台颱風數量略多於氣候平均值的一年，此外，去年十一月更罕見出現四颱共舞，為氣象署自一九五八年有紀錄以來首次，更創下十一月發布兩個陸上颱風警報的紀錄，造成多地方停班停課，讓人聞「風」色變。

氣象署長呂國臣表示，今年起颱風警報期間的縣市首長視訊連線會議，將新增「颱風警報期間沿海地區風力預報」服務，提供各縣市政府進行停班課決策參用。

另今年三月起試辦的「陸上強風特報鄉鎮燈號」，提供更細緻的鄉鎮強風預警與燈號分級資訊，預計今年底正式上線。

呂國臣指出，現有的雨量站平均間隔約七、八公里，但短延時強降雨常具有範圍小、強度強的特性，局部地區恐難以量測；雷達儀為每兩分鐘、每二五○公尺監測，觀測範圍小，能彌補雨量站的不足。現有雷達的高雄林園可監測高雄及屏東，台中望高寮可監測台中及彰化，新北樹林可監測大台北及桃園。

呂國臣進一步說，今年已向美國預定兩顆雷達，但時程尚未訂定，後續將完成的雲林古坑雷達，可監測雲林及嘉義，宜蘭可監測蘭陽平原及福隆山區，幾乎可涵蓋人口稠密的大都會區，而這些數據未來可放到ＡＩ模型訓練，提升短延時強降雨預報能力。

另外，去年花蓮大地震累積有上千個餘震，今年初○一二一地震後也餘震頻頻，呂國臣表示，去年已完成高雄市都會區客製化地震預警系統，預計今年再完成台中市都會區客製化地震預警系統，地震預警時效將由十秒縮短至七秒，地震預警盲區可從卅五公里縮小至廿五公里。

停班停課 地震 颱風假

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