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氣象科學園區落腳新竹 後年完工

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

極端氣候來臨，中央氣象署推展ＡＩ技術以進行更精準預報及多元應用，但現行機房空間及算力運作不足以提供超級電腦使用，氣象署今年起將斥資約五億元，於新竹氣象站規畫興建氣象科學園區，去年提出該計畫並已獲行政院核定，預估最快二○二七年底完成。

氣象署海氣遙測組副組長張保亮表示，天氣預報結合ＡＩ技術能及早了解氣候變化及因應極端氣候帶來的衝擊，為更精準預測各地天氣，他們提出「數值天氣測報高速運算電腦建置計畫」，推動建置第七至九代高速運算電腦九年計畫（至二○三三年）。

張保亮指出，建置高速運轉電腦，算力也會增加，若用「ＡＩ深度學習大氣模型」的話，電腦訓練時間可快一千至一千五百倍，且氣候預測的結果在幾分鐘內就可取得。

氣象署長呂國臣表示，氣象署積極推展ＡＩ模型進行更精準預報及多元應用，但氣象署機房空間及算力運作已不足以供應超級電腦使用，且超級電腦機房每平方公尺需承重兩公噸，樓地板都須進行特殊設計，考量新竹高速網路品質較佳，且新竹氣象站周邊腹地大，因此選址新竹打造「新竹氣象科學園區」。

呂國臣說，去年提出數值天氣測報高速運算電腦建置計畫後，已獲行政院支持核定，新竹氣象科學園區現正進行規畫及設計，預計今年十一月辦理營造與機電採購，預估最快二〇二七年底將完成，未來可望建構多種氣候模型，提供各部會、地方政府，甚至是民間多元使用。

新竹 氣象署

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