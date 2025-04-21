公共出借權擴及6都 簡化申請作業

文化部上周啟動公共出借權第二階段試辦計畫，在八間公立圖書館紙本書籍借出時，只要符合著作人為中華民國籍作家等規定，每借一次便會付三元補償酬金，由作家和譯者、出版社共享。業者表示，此計畫立意良善，但不論是銷售補貼或作者版權收益，對出版產業來說效益不大，只能說是「無魚蝦也好」。

公共出借權第一階段試辦計畫於二○二○年啟動，選定台中公共資訊圖書館與新北台灣圖書館試辦三年，依前一年度借閱書籍次數發放補償酬金，七成給創作者，三成分給出版社。此一計畫首年經費一千萬元，最後僅發出四十萬元，遭出版社批評手續繁瑣、酬金過低，不符合申請人力、時間成本。

遠流出版集團書目多、在圖書館的借閱量排名總是前幾名。但遠流董事長王榮文透露，遠流參與公共出借權試辦，每一年都只拿到四千元上下的補償酬金。因為公共出借權的補償費只給在世的中華民國籍作家，金庸書籍雖然借閱量驚人，卻無法申請。王榮文認為，此一制度「計較小氣」，勞民傷財、對產業發展好處不多。

公共出借權第二階段試辦計畫擴大，增加六間直轄市立圖書館；並與圖書送存制度連結，依據「圖書館法」完成送存國家圖書館的圖書，才能納入補償酬金申請範圍。如此可與國圖數據系統整合，簡化申請手續。

台北市出版商業公會理事長趙政岷表示，這次擴及六都圖書館，已達全國借書量的八成，加上第一次試辦的作者同意函及帳戶資料可沿用，應可免除上次試辦錢發不出去、又讓出版社及作者作業困擾的冏境。

但公共出借權是依據借閱次數付費，補償酬金集中在少數暢銷書上，對出版產業助益有限。他建議政府應在圖書館圖書採購量、採購折扣與建立市場數據平台上多多努力。