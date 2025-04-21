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ESG新思維／低碳飲食 環保、健康雙贏

聯合報／ 汪其玟／台大醫院營養室營養師
低碳飲食選擇食材可多色多樣，兼顧各種營養素。圖／汪其玟提供
低碳飲食選擇食材可多色多樣，兼顧各種營養素。圖／汪其玟提供

ESG（環境、社會、治理）是近年全球關注的議題，強調企業對環境永續的關心，也涵蓋社會責任和企業治理。尤其環境保護方面，食衣住行對環境的影響巨大。據聯合國糧農組織報告，畜牧業是溫室氣體排放主要來源之一，每年產生約7.1億噸二氧化碳當量的溫室氣體，占人為排放總量14.5%。因此，「低碳飲食」對環境保護相當重要。

低碳飲食是指選擇低碳排放的食材，如當季當地的蔬菜等食材，不僅新鮮營養，價格也便宜。選擇當地生產食材，可減少交通運輸過程中的碳排放。據國健署資料，蔬菜、水果、穀類及豆類的溫室氣體排放量較少，對環境影響小。蛋白質來源方面，以豆製品和豆類等植物性蛋白質的碳排放量最低，其次是魚、蛋、禽肉和乳品，豬肉次高，牛羊等反芻動物的碳排放量最高。

低碳飲食有助於環境永續，減少溫室氣體排放，可減少氣候變遷對人類生存環境的影響，保護地球。此外，低碳飲食對健康也有益處。多攝取蔬菜可增加膳食纖維，幫助消化；減少攝取豬肉、牛肉等高飽和脂肪酸食物，有助於降低心血管疾病風險；選擇低碳排的豆製品和魚類等蛋白質食物，可減少飽和脂肪攝取，避免慢性病如高血脂、高血糖和高血壓的發生。

實踐低碳飲食，可從食材選擇開始，優先選擇當季、在地的食物，可避免冷藏或加工保存過程中的能源浪費和冷媒逸散，減少碳排放，也減少農藥使用。

建議食材選擇要多色多樣，如綠色蔬菜（富含維生素、礦物質）、黑色食物（如黑芝麻、黑木耳、藻類）、白色食物（如菇類、瓜類、筍類）、紅色食物（如番茄、火龍果、彩椒）和黃色食物（如黃甜椒、香蕉），以獲取各種營養素。

其次，多選擇廢棄率低的食材，充分利用整株食材，例如香菜葉可用於湯中調味，梗（莖）則可切碎清炒作為料理基底。購買食材時，選擇簡單包裝或少加工的食材，減少碳排放。注意每次使用的份量，避免廚餘，評估實際需要量，剩餘食物需要冷藏會增加電力消耗。

低碳飲食不僅有助於環保，還能促進健康，大家一起從飲食開始，為地球盡一份心力。

低碳 食材

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