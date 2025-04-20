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環境部與北市府合作 推動花市等場域減塑

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為呼應2025年地球日主題「Our Power，Our Planet」（地球力），環境部攜手台北市政府及慈濟基金會，於今日在台北市大安森林公園盛大舉辦2025地球日「綠能行動愛地球× 蔬食無痕家庭日」活動。記者李柏澔／攝影
為呼應2025年地球日主題「Our Power，Our Planet」（地球力），環境部攜手台北市政府及慈濟基金會，於今日在台北市大安森林公園盛大舉辦2025地球日「綠能行動愛地球× 蔬食無痕家庭日」活動。記者李柏澔／攝影

環境部長彭啓明今天在2025地球日「綠能行動愛地球 蔬食無痕家庭日」活動表示，目前正與台北市政府討論，擬於建國花市、希望廣場農民市集等推動減塑措施，例如給予自備環保袋的折價優惠等，鼓勵民眾少用塑膠袋

彭啓明表示，大安森林公園旁的建國花市，假日總是人潮滿滿，民眾喜愛花草是好事，這些民眾對環保理念的認同度也較高，但比較可惜的是買的植栽等都會用大型塑膠袋來裝，因此現階段正和台北市政府針對特定場域推動減塑，例如前述的建國花市、台北希望廣場農民市集等，可能透過自備購物袋折價的優惠來提供減少一次用塑膠袋的誘因，或是一次用塑膠購物袋加價提供等。

彭啓明也指出，也許會推出生物可分解材質塑膠袋，對環境的負擔會比塑膠還小，透過讓民眾知道有優惠、攤商共同推動減塑，政府再給予優惠鼓勵的串連方式，讓大家都願意來配合，讓減塑觀念能被擴散出去，目前細節還在和北市府討論當中。

另談到國際減塑，彭啓明表示，美國川普政府對減塑並不那麼積極，加上對等關稅措施，後續很難訂出一個國際的一致性減塑公約來對各國要求減塑，更多的應該會是各國自定減塑目標，環境部擬和減塑有成的國家一同合作推動雙邊減塑，目前預計今年上半年提出台灣自己的減塑目標。

北市府 塑膠袋 彭啓明

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