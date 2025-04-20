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早期阿茲海默失智有藥治療 醫：「百萬藥價」恐是門檻

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲說，衛福部食藥署針對輕微阿茲海默型失智症患者，目前已核准二款新藥，但影響民眾是否用藥的關鍵，還是在於藥價。記者葉信菉／攝影
台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲說，衛福部食藥署針對輕微阿茲海默型失智症患者，目前已核准二款新藥，但影響民眾是否用藥的關鍵，還是在於藥價。記者葉信菉／攝影

衛福部統計，國人65歲以上失智症盛行率達7.99%，患者達35萬人。衛福部食藥署針對輕微阿茲海默型失智症患者，目前核准已二款新藥，以延緩失智。醫師表示，此兩款新藥作用為清除大腦類澱粉蛋白沉積，建議患者用藥治療前應進行評估與檢查，主要是患者自己與家人都覺得出現記憶力不佳、時間地點混淆、外出後找不到回家的路等，並搭配正子斷層掃描（PET）檢查大腦有無類澱粉沉積，評估是否用藥，但若未出現症狀者則不建議評估。

台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲說，食藥署核准失智症新藥的適用對象為輕微失智者，且多已出現症狀，以國健署公布失智10大警訊，包括記憶力減退到影響生活、無法勝任原本熟悉的事務、對時間地點感到混淆、言語表達或書寫出現困難、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力等，若出現這些症狀就應至醫院進行評估。

「失智症新藥，主要是消除大腦沉積的類澱粉。」傅中玲說，患者經臨床症狀評估後，若確定為輕微失智症，由於藥物作用為清除大腦沉積的類澱粉蛋白，而須進行PET檢查確定大腦有無類澱粉沉積。因此，如只是有阿茲海默型失智症的家族史者，若尚未出現失智症狀，不建議進行檢查，因為健康人中罹患阿茲海默型失智正的比率僅為一成。

傅中玲說，經評估輕微失智者可以用藥治療時，還需進行基因檢測，若檢測第19對二條染色體都帶有APOE第四型基因，目前食藥署核准其中一家藥廠的新藥仿單，為規定不可用藥，相信對另一家藥廠也是一樣的規定。

傅中玲說，失智症無法治癒，目前二款新藥能讓早期阿茲海默症患者認知和功能下降速度，分別減緩了27%及35%，如早期患者雖會出現迷路等情形，但日常生活都能自理，這時用藥以延後病情惡化4至5年，對病人及家屬來說，其實都是滿開心的。

「但影響民眾是否用藥的關鍵，還是在於藥物價格。」傅中玲說，輕微失智患者被確診後，將面臨要不要花費百萬元接受治療，因症狀輕微時，生活還能自理，往往猶豫再三，但隨著病情惡化，當想治療時已過黃金治療期，而是否要花一筆錢，投資一個比較好的未來，「這是值得考慮的事情」，但因每個人經濟狀況不同，也會做出不同的選擇。

失智症 衛福部 阿茲海默症

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