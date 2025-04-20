快訊

頻抨擊聯準會主席！川普憂引發市場恐慌 對開除鮑爾抱持審慎態度

領車時不慎遺落…她攜過世愛子手表26年 拖吊場女員工侵占謊稱沒看到

加班忙碌削弱年輕捐血熱誠 血基會鼓勵午休挽袖：吃飽正適合

中央社／ 台北20日電
113年度捐血績優表揚大會20日舉行，今年34歲的侯先生（圖）表示，自己在17歲那年前往補習班的路上完成人生首次捐血，如今捐血次數早已超過240次，「我要捐到不能再捐為止」。圖／中央社
113年度捐血績優表揚大會20日舉行，今年34歲的侯先生（圖）表示，自己在17歲那年前往補習班的路上完成人生首次捐血，如今捐血次數早已超過240次，「我要捐到不能再捐為止」。圖／中央社

少子化造成捐血人減少，今年34歲的侯先生17歲那年開始捐血，他發現同齡人捐血意願普遍較低，上班忙碌、加班可能都是阻力，因此血液基金會鼓勵年輕上班族利用午休挽袖捐熱血。

雖然台灣血庫面臨新血不來、老血撐的挑戰，仍有不少熱血年輕人，不忘熱血初心，今天出席113年度捐血績優表揚大會的侯先生，17歲那年前往補習班的路上，偶然聽到志工宣傳血庫告急，當下與好友一起走上公園號捐血車，完成人生首次捐血。

這成為侯先生捐血的起點，無論是高中、大學，甚至服兵役期間，他始終保持捐血習慣，出國發展期間暫時中斷，回台工作便毫不猶豫再次走進捐血室，長達17年的熱血時光，侯先生分享自己捐血次數早已超過240次，「我要捐到不能再捐為止。」

侯先生發現身邊同齡朋友有在捐血的不多，他覺得可能是現代人工作壓力大、忙碌的生活，很難刻意安排一段空擋捐血，「我覺得捐血是非常簡單完成的公益，不用等到有錢或很有能力，捐血不僅是一項習慣，更是一份無聲的承諾，每一滴血液，都可能拯救一條生命。」

有意願挽袖捐出熱血的忙碌上班族，血液基金會公關處處長黎蕾建議，除了峨嵋號延後作業時間至晚間9時可選擇以外，午休空擋也是不錯的選擇，正好吃飽飯適合捐血，若不想等待，現在也有預約捐血機制，不怕排隊等待浪費時間。

上班族 捐血 血液基金會

延伸閱讀

大大基金會「捐血家年華」圓滿結束 捐血逾1.3萬袋

澎湖捐血人變少 中油營業處發起捐血挹注血庫

踴躍響應公益捐血活動 高雄市長陳其邁號召市民捐血1萬2千袋

全台血庫平均低於安全水位 這2血型最缺

相關新聞

明後2天飆高溫上看37度 周三變天轉涼「全台有雨」

今天鋒面通過，北部有局部短暫降雨，中央氣象署預報員陳姵安表示，明後2天各地飆高溫，東南部最高溫上看37度，連大台北地區也...

出門帶傘！5縣市大雨特報 警戒區曝光「1縣市防大雷雨」

對流雲系發展旺盛，中央氣象署今下午針對5縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚間，警戒縣市包含新北市山區、桃園市山區、新竹縣...

夏天到！30多歲男「梅花鹿」上身 皮膚醫：天氣炎熱患者暴增

近期氣候悶熱、潮濕，許多民眾外出一趟，時常嚴重爆汗。一名30多歲喜愛跑步運動的男子，近日發現胸口出現一塊一塊白色、棕色的...

定期更換才安心！ 專家揭「4種」暗藏危機生活用品

家中的電器有多久沒換新了？不少人常會因為捨不得，保留許多「稍微損壞但仍可使用」的物品。專家提醒，有些物品表面上看起來完好，實際上內部早已老化，繼續使用反而可能釀成觸電、火災或瓦斯外洩等意外。

週末晚睡晚起很傷身？日本研究：「社會性時差」恐增心血管疾病風險

許多人週末常會放縱自己晚睡晚起，但要小心，這種「生活節奏的錯位」，可能暗藏著健康危機。日本早稻田大學研究指出，即便僅有一次的社會性時差（social jetlag），也足以引發早晨血壓異常上升與動脈硬化，成為心血管疾病的重要風險因子。

加班忙碌削弱年輕捐血熱誠 血基會鼓勵午休挽袖：吃飽正適合

少子化造成捐血人減少，今年34歲的侯先生17歲那年開始捐血，他發現同齡人捐血意願普遍較低，上班忙碌、加班可能都是阻力，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。