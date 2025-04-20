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明後2天飆高溫上看37度 周三變天轉涼「全台有雨」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天鋒面通過，北部有局部短暫降雨，中央氣象署預報員陳姵安表示，明後2天各地飆高溫，東南部最高溫上看37度，連大台北地區也有36度。聯合報系資歷照
今天鋒面通過，北部有局部短暫降雨，中央氣象署預報員陳姵安表示，明後2天各地飆高溫，東南部最高溫上看37度，連大台北地區也有36度。聯合報系資歷照

今天鋒面通過，北部有局部短暫降雨，中央氣象署預報員陳姵安表示，明後2天各地飆高溫，東南部最高溫上看37度，連大台北地區也有36度，周三起另一波鋒面通過，加上東北季風影響，雨區擴大，溫度也略降，周五、周六受華南雲雨區影響，全台有雨，北部低溫僅19度，其他地區約20度。

陳姵安說，今天鋒面通過，北部地區有局部短暫降雨，明、後（21、22日）2天水氣減少，僅午後山區有零星降雨，周三、周四（23、24日）另一波鋒面通過，加上東北季風增強，北部有局部短暫雷陣雨，中部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後北部及各地山區須留意雷陣雨。

周五、周六（25、26日）除東北季風增強，還受華南雲雨區影響，中部以北、東北部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星雨，幾乎全台有雨。

此外，今天至周三金門、馬祖有霧或低雲，明天清晨（21日）中部也有局部霧，提醒民眾留意。

溫度部分，陳姵安指出，明、後2天環境風場偏南風，高溫顯著，西半部高溫約30至34度，東半部29至30度，沒有顯著低溫。另外，周二東南部有焚風，有機會出現36、37度高溫，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷高溫也上看35、36度。

周三受東北季風增強影響，高溫略降，北部、宜蘭約27度，中南部30至31度，東半部29至30度；周四後低溫也下降，清晨低溫約20度，北部高溫降至24度，中南部28至30度，東半部26至28度。

周五、周六東北季風增強，加上華南雲雨區影響，降雨連帶氣溫降低，北部低溫僅19度，其他地區約20度。

東北季風 鋒面 高溫

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