幾是老人捐血！新血不來老血續撐 113年血庫供應醫院減2.3%

台灣40歲以下民眾較少捐血，血庫主力幾乎是中老年人，考驗血庫韌性，據統計，113年供應醫院的紅血球減少2.3%，血液基金會評估尚可捐供平衡，但要積極讓捐血觀念向下扎根。

台灣血液基金會統計近10年國民捐血率，從民國104年的7.54%一路上升至112年達8.13%，113年卻反轉下降至7.84%。根據世界衛生組織（WHO）的定義，捐血率是以1年中總捐血人次除以年中人口數，113年台灣有183萬4446捐血人次。

進一步分析113年台灣醫院各類血液製品供需變化，紅血球類供應計243萬3373袋，較112年249萬1347袋減少2.3%；其他血品中，血小板類少1%，血漿類減少5.5%。

據統計，113年全年齡年平均捐血次數為1.82，40歲以下族群皆在平均值以下，尤其20歲左右的年輕人年平均捐血次數僅1.34、21至30歲1.49次、31至40歲1.69次，年平均捐血次數最多的是65歲以上達2.94次、51至65歲有2.06次、41至50歲則有1.89次。

不僅年輕人捐血次數低，首捐族也減少，血液基金會的近10年首次捐血者佔全體捐血人口的趨勢顯示，台灣首次捐血佔比從10年前的14.68%，降至113年剩9.68%。

台灣輸血學會理事長闕宗熙今天告訴中央社記者，習慣養成需要時間，年輕世代捐血狀況不理想，血源勢必出現挑戰。

闕宗熙認為，少子化造成捐血人減少，靠勸募「開源」不切實際，台灣捐血率已是世界最高，往上進步空間有限，此刻應該更積極討論「節流」，制定正確血液使用指引，如用量與時機。健保署近期與相關團體多次舉行會議，預計年底公布用血評比指標，盼醫院主動改善。

台灣血液基金會董事長侯勝茂今天下午在113年度捐血績優表揚大會表示，去年捐血狀況確實有點緊張，血庫供應醫院減2.3%，所幸仍是捐供平衡，捐血人都是「護國菩薩」，小小的台灣要拿第一名並不容易，就是因為有大大的愛心，才能造就捐血率全球第一的好成績。

除了持續積極讓捐血觀念向下扎根，侯勝茂說，透過提升捐血人服務，希望捐血人藉由滿意體驗，持續投入捐血，包含擴大辦理2項捐血者健康管理措施，分別為三高及腹部超音波檢查，適用年齡由40歲下修至35歲，期盼能讓更多人重視健康維護，鼓勵大眾投入捐血行列。

侯勝茂表示，自113年起捐血人可透過健保署的「全民健保行動快易通」APP出示虛擬健保卡畫面，讓身分驗證方式更便民；各捐血中心陸續增設捐血自助登錄機，捐血人以身分證件直接於捐血自助登錄機上掃描，即可進行捐血資格識別，快速審核捐血資格，節省等待時間。